27 апреля 2026 в 13:00

Вместо кетчупа к шашлыку — белый грузинский соус. С аджикой и чесноком, идеален к мясу

Фото: D-NEWS.ru
Беру мацони, аджику, чеснок и петрушку — смешиваю в миске, солю по вкусу. Через 2 минуты на столе сливочный пикантный соус, который идеально подходит к шашлыку и любому мясу. Это гениально простое и невероятно вкусное дополнение к шашлыку, идеальное для пикника или семейного обеда.

Получается обалденная вкуснятина: густой кремовый соус с легкой остринкой аджики, чесночным ароматом и свежей ноткой петрушки, который подчеркивает вкус мяса и делает его еще сочнее.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан мацони (или густого кефира, натурального йогурта), 1 чайная ложка грузинской аджики, небольшой пучок петрушки, 1 зубчик чеснока, соль по вкусу. Чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко порубите. В миске смешайте мацони, аджику, чеснок, петрушку и соль, тщательно перемешайте. Дайте соусу настояться 10–15 минут перед подачей. Подавайте к шашлыку из любого мяса — этот соус исчезает со стола очень быстро.

Мария Левицкая
М. Левицкая
