16 мая 2026 в 14:29

Нужна сочная курочка к уютным посиделкам — берем орехи, один апельсин и творим магию

Фото: D-NEWS.ru
Пять минут на сильном огне — и ореховая корочка схватывается, запирая соки внутри. Дальше — только томление под крышкой и финальный аккорд из апельсинового соуса с медом и горчицей. Никакого фритюра, никакой возни.

Что понадобится

Куриное филе — 500 г, грецкие орехи — 100 г, апельсин — 1 шт., мед — 2 ст. л., горчица — 1 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., соль — 1/2 ч. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Нарезаю куриное филе небольшими кусочками, солю и перчу. С апельсина снимаю цедру, выжимаю сок. Орехи рублю в крошку, смешиваю с цедрой.

Обваливаю курицу в ореховой смеси. Обжариваю на сильном огне в 2 ст. л. масла по 3 минуты с каждой стороны, затем накрываю крышкой и готовлю на среднем огне 7–8 минут.

Для соуса взбиваю оставшееся масло с апельсиновым соком, медом и горчицей, приправляю солью и перцем. Подаю курицу с соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Раскрыта сумма суточных выплат за слежку за убитым другом Дурова
Раскрыта сумма суточных выплат за слежку за убитым другом Дурова
Россиян начали атаковать проснувшиеся гадюки
Россиян начали атаковать проснувшиеся гадюки
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Готовлю эти сочные колбаски на углях вместо шашлыка — мастхэв-рецепт для фанатов мяса
Готовлю эти сочные колбаски на углях вместо шашлыка — мастхэв-рецепт для фанатов мяса
Дмитрий Демичев
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

