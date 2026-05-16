Нужна сочная курочка к уютным посиделкам — берем орехи, один апельсин и творим магию

Пять минут на сильном огне — и ореховая корочка схватывается, запирая соки внутри. Дальше — только томление под крышкой и финальный аккорд из апельсинового соуса с медом и горчицей. Никакого фритюра, никакой возни.

Что понадобится

Куриное филе — 500 г, грецкие орехи — 100 г, апельсин — 1 шт., мед — 2 ст. л., горчица — 1 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., соль — 1/2 ч. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Нарезаю куриное филе небольшими кусочками, солю и перчу. С апельсина снимаю цедру, выжимаю сок. Орехи рублю в крошку, смешиваю с цедрой.

Обваливаю курицу в ореховой смеси. Обжариваю на сильном огне в 2 ст. л. масла по 3 минуты с каждой стороны, затем накрываю крышкой и готовлю на среднем огне 7–8 минут.

Для соуса взбиваю оставшееся масло с апельсиновым соком, медом и горчицей, приправляю солью и перцем. Подаю курицу с соусом.

