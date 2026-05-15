Готовлю эти сочные колбаски на углях вместо шашлыка — мастхэв-рецепт для фанатов мяса

Эти колбаски я готовлю из куриного филе и свинины. Фарш сначала тщательно вымешивается до вязкости, а потом, проведя час в холодильнике, превращается в плотную массу, которая идеально держится на шампурах. Никакого специфического запаха баранины — только чистый мясной вкус с ароматом специй.

Что понадобится

Свинина (лопатка) — 400 г, куриное филе (бедро) — 400 г, репчатый лук — 2 шт., чеснок — 3 зубчика, зелень (укроп, кинза) — 1 пучок, зира молотая — 1 ч. л., кориандр молотый — 1 ч. л., соль — 1,5 ч. л., черный перец — 0,5 ч. л., вода ледяная — 2 ст. л. (при необходимости).

Как готовлю

Мясо, нарезанное крупными кусками, и лук с чесноком пропускаю через мясорубку с крупной решеткой — это важно для сохранения текстуры. В ступке слегка растираю зиру и кориандр, чтобы раскрыть аромат. Смешиваю фарш с солью, перцем, специями и рубленой зеленью.

Вымешиваю руками, как тесто, минимум 10–15 минут: масса должна стать плотной, вязкой и начать отставать от рук. Накрываю миску пленкой и убираю в холодильник на 1–2 часа — так фарш станет послушным. Смачиваю руки водой, делю фарш на порции и формирую продолговатые колбаски.

Нанизываю их на две параллельные деревянные шпажки для надежности. Запекаю в разогретой до 220°С духовке на решетке (подставив противень) около 30–35 минут до румяной корочки.

Или готовлю на мангале: выкладываю шпажки на решетку-гриль и жарю над средними углями 10–15 минут, периодически переворачивая. Подаю горячими с лавашом, овощами и маринованным луком.