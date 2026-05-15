Не возитесь с шампурами: этот стейк из свинины на мангале готовится проще, а вкус — в разы богаче

Готовка на мангале — это не обязательно возня. Такой маринад из горчицы, меда и соевого соуса превращает обычную свинину в кулинарный шедевр. Всего 4 часа в холодильнике, и мясо готово покорять мангал. Никаких лишних ингредиентов — только яркий, сбалансированный вкус.

Что понадобится

Свиная шея — 800 г, чеснок — 4 зубчика, горчица — 2 ст. л., лимонный сок — 2 ст. л., соевый соус — 3 ст. л., паприка — 1 ч. л., тимьян — 0,5 ч. л., мед — 1 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Свиную шею нарезаю крупными порционными кусками толщиной не менее 1 см, слегка отбиваю через пленку и складываю в миску. Для маринада смешиваю раздавленный чеснок, горчицу, лимонный сок, соевый соус, паприку, тимьян, перец и мед.

Если маринад кажется пресным, добавляю соль. Вливаю масло, перемешиваю и заливаю полученной смесью мясо. Хорошо перемешиваю, накрываю пленкой и убираю в холодильник минимум на 4 часа (можно на ночь).

Перед жаркой достаю стейки, промокаю бумажными полотенцами от излишков маринада. Угли должны хорошо прогореть до умеренного жара. Жарю стейки на решетке примерно по 10 минут с каждой стороны до аппетитной румяной корочки.

Готовое мясо снимаю с решетки, накрываю фольгой и даю «отдохнуть» 5–7 минут — за это время соки равномерно распределяются, и стейк становится особенно нежным. Подаю с салатом, печеным картофелем или киноа.