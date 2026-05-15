Врач объяснила, какая еда и напитки помогут пережить аномальную жару Врач Павлова: в жару нужно пить зеленый чай без сахара или морс

В Москве из-за высокой влажности воздуха и раскаленного асфальта температура более +30 градусов тепла переносится особенно тяжело. Главное правило в этот период — не геройствовать, а заранее скорректировать режим питья и питания. В жару организм теряет много жидкости, поэтому нужно пить от полутора до трех литров воды в день, но не залпом, а маленькими глотками каждые 15–20 минут. Лучше всего подойдут чистая питьевая вода, минералка, зеленый чай без сахара, морсы, — пояснила Павлова.

Алкоголь, сладкие газировки и кофеин только ухудшают состояние в жару, они обезвоживают и создают лишнюю нагрузку на сердце. Миф о том, что пиво освежает, опасен. Также сделайте рацион максимально легким. Основу должны составлять овощи, фрукты и ягоды, такие как арбуз, клубника, яблоки. Из белков выбирайте курицу, рыбу, яйца — их лучше готовить утром или вечером, чтобы не нагревать кухню днем. Категорически избегайте жирного, жареного, фастфуда и наваристых супов вроде борща. Носите в жару только натуральные ткани: лен, хлопок, вискозу, бамбук. Синтетика и узкие джинсы нарушают вентиляцию и моментально создают парниковый эффект, — заключила Павлова.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в начале следующей недели в столицу РФ придет сильная жара. По ее словам, столбики термометров поднимутся до +27–28 градусов, что уже относится к категории очень жаркой погоды.