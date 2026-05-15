День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 12:19

Врач объяснила, какая еда и напитки помогут пережить аномальную жару

Врач Павлова: в жару нужно пить зеленый чай без сахара или морс

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянам следует пить в жару зеленый чай без сахара или морс, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, в жаркую погоду организм теряет много жидкости, поэтому нужно выпивать от полутора до трех литров воды в день, делая это маленькими глотками каждые 15–20 минут.

В Москве из-за высокой влажности воздуха и раскаленного асфальта температура более +30 градусов тепла переносится особенно тяжело. Главное правило в этот период — не геройствовать, а заранее скорректировать режим питья и питания. В жару организм теряет много жидкости, поэтому нужно пить от полутора до трех литров воды в день, но не залпом, а маленькими глотками каждые 15–20 минут. Лучше всего подойдут чистая питьевая вода, минералка, зеленый чай без сахара, морсы, — пояснила Павлова.

По ее мнению, основу рациона в аномальную жару должны составлять овощи, а также фрукты и ягоды, включая арбуз, клубнику и яблоки. Она отметила, что из белков лучше выбирать курицу, рыбу или яйца. Врач добавила, что следует избегать жирного, жареного, фастфуда и наваристых супов вроде борща.

Алкоголь, сладкие газировки и кофеин только ухудшают состояние в жару, они обезвоживают и создают лишнюю нагрузку на сердце. Миф о том, что пиво освежает, опасен. Также сделайте рацион максимально легким. Основу должны составлять овощи, фрукты и ягоды, такие как арбуз, клубника, яблоки. Из белков выбирайте курицу, рыбу, яйца — их лучше готовить утром или вечером, чтобы не нагревать кухню днем. Категорически избегайте жирного, жареного, фастфуда и наваристых супов вроде борща. Носите в жару только натуральные ткани: лен, хлопок, вискозу, бамбук. Синтетика и узкие джинсы нарушают вентиляцию и моментально создают парниковый эффект, — заключила Павлова.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в начале следующей недели в столицу РФ придет сильная жара. По ее словам, столбики термометров поднимутся до +27–28 градусов, что уже относится к категории очень жаркой погоды.

Читайте также
Россиянам раскрыли, за какой период у людей развивается бытовой алкоголизм
Здоровье/красота
Россиянам раскрыли, за какой период у людей развивается бытовой алкоголизм
Врач ответил, как часто можно есть шаурму без вреда здоровью
Здоровье/красота
Врач ответил, как часто можно есть шаурму без вреда здоровью
Аллерголог предупредила о неочевидной опасности пыльцы для автомобилистов
Здоровье/красота
Аллерголог предупредила о неочевидной опасности пыльцы для автомобилистов
Россиянам ответили, на что стоит обращать внимание при покупке квартиры
Общество
Россиянам ответили, на что стоит обращать внимание при покупке квартиры
Нескучная классика: топ произведений, которые дети читают с удовольствием
Семья и жизнь
Нескучная классика: топ произведений, которые дети читают с удовольствием
Здоровье
врачи
советы
еда
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Буданов сделал неожиданное заявление о мобилизации на Украине
«Зеленский слетел с катушек»: Шеремет высказался об атаках на ЗАЭС
Пашинян обиделся из-за грибов и подал иск к Карапетяну
Житель Иркутской области спас осиротевшего и голодного медвежонка
Стало известно, где захоронят прах Молчанова
Политолог рассказал о новой операции против Ирана
В России курс доллара упал ниже 73 рублей впервые за три года
Оставшийся один внук Молчанова расплакался у гроба дедушки и попал на видео
Проводы в последний путь: в Москве простились с телеведущим Молчановым
Известная актриса расплакалась на прощании с Молчановым
Коммерческое судно под индийским флагом затонуло после атаки у Омана
Наступление ВС РФ на Харьков 15 мая: лютые удары, «рота калек» у Волчанска
ВС России полностью выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожской области
Экономист раскрыл, кому из россиян положены дополнительные выходные
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды в матче РПЛ с «Локомотивом»
Стало известно, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году
Климатолог назвал неочевидную причину нарушения терморегуляции
Минобороны сообщило о серии ударов возмездия по объектам на Украине
Миронов назвал способ в разы увеличить поступления от НДФЛ в бюджет России
Мужчинам объяснили, на что они должны быть готовы ради семьи
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.