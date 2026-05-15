Оверчук рассказал о глубоких связях России с одной страной

Армения крайне близкое и союзное России государство, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». По его словам, страны объединяют глубокие и давние дружеские связи, при этом Москва с большим уважением относится к армянскому народу. Прямая трансляция ведется на сайте форума.

Армения — это очень близкая нам страна, союзная нам страна. Она является участником Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ. И просто человеческие связи, которые объединяют нас, они очень глубокие, очень серьезные, очень давние. И мы с большим уважением относимся к народу Армении, — заявил он.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен вступать в полемику по вопросу членства в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и будет находиться в составе организации до последнего. По его мнению, время делать выбор между двумя объединениями еще не настало.

До этого вице-премьер Армении Мгер Григорян подтвердил, что Армения сделает выбор между членством в ЕС и ЕАЭС, когда придет время. Так он прокомментировал недавнее высказывание президента России Владимира Путина о «мягком разводе».