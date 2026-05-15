15 мая 2026 в 16:37

Юрист объяснил причины увеличения лимита сверхурочной работы

Юрист Филатов: лимит переработок вырос из-за кадрового голода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кадровый голод привел к увеличению лимитов сверхурочной работы, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» председатель Московской коллегии адвокатов Владимир Филатов. Он отметил, что сейчас работодатели вынуждены привлекать сотрудников к дополнительной занятости.

Кадровый голод привел к тому, что появились такие большие переработки, и это необходимо легализовать, — заявил Филатов.

Юрист подчеркнул, что при старых нормативах компания рисковала столкнуться с претензиями со стороны трудовой инспекции и прокуратуры, даже при условии достижения договоренностей с сотрудником. По его словам, дополнительная нагрузка характерна для предприятий, работающих по государственным контрактам.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что работодатель вправе привлечь сотрудника к сверхурочной смене без получения письменного согласия в случае чрезвычайной ситуации. Он подчеркнул, что стандартная процедура требует добровольного соглашения, но законодательство предусматривает исключения для экстренных случаев.

Общество
юристы
переработки
законы
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
