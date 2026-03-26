Раскрыто, когда можно привлечь к работе сверхурочно без согласия сотрудника Юрист Русяев: при ЧС работника могут привлечь к сверхурочной смене без согласия

Работодатель вправе привлечь сотрудника к сверхурочной смене без получения письменного согласия в случае чрезвычайной ситуации, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Он подчеркнул, что стандартная процедура требует добровольного соглашения, но законодательство предусматривает исключения для экстренных случаев.

По общему правилу работодатель не вправе уволить или наказать сотрудника за отказ трудиться после окончания смены или в выходной день. Работа за пределами установленного времени признается сверхурочной. Отказ от нее не является дисциплинарным проступком. Если сотрудник соглашается, ему полагается оплата не менее чем в двойном размере либо другой день отдыха на его выбор. Есть ситуации, когда согласие работника не требуется. ТК РФ допускает привлечение к сверхурочной работе при необходимости предотвратить катастрофу, производственную аварию, устранить их последствия, а также при ЧС. Если случай подпадает именно под эти основания, отказ уже оценивается отдельно с учетом конкретных фактов и документов, — пояснил Русяев.

Юрист отметил, что, если на работника оказывается давление, первым шагом должно стать требование оформить привлечение к труду письменно в виде приказа или распоряжения. По его словам, в ответ на такой документ стоит направить уведомление о несогласии с переработкой.

Что делать, если есть давление со стороны работодателя, который принуждает к переработкам? Попросите руководителя оформить требование письменно в виде приказа или распоряжения. Дайте также письменный ответ о несогласии с привлечением к сверхурочной работе или работе в выходной, если отсутствуют основания из статьи 99 или 113 ТК РФ. Сохраняйте переписку, графики, табели и приказы. Способы защиты трудовых прав прямо предусмотрены статьей 352 ТК РФ, и Роструд указывает, что при нарушении можно обращаться в Государственную инспекцию труда или в суд, — резюмировал Русяев.

Ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова заявила, что работникам не нужно раскрывать начальству цель отгула, если он берется за уже отработанное время. По ее словам, любые расспросы руководителя о состоянии здоровья или диагнозе в такой ситуации являются неправомерными.