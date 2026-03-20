Юрист ответила, обязан ли работник объяснять начальнику цель отгула

Работникам не нужно раскрывать начальству цель отгула, если он берется за уже отработанное время, заявила NEWS.ru старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова. По ее словам, любые расспросы руководителя о состоянии здоровья или диагнозе в такой ситуации являются неправомерными.

Ситуация знакомая многим — вы заработали день отдыха за переработку или выход в праздник, решили использовать его для визита к врачу, а руководитель начинает расспрашивать: «Зачем идете, что болит, какой диагноз?» По закону работник не обязан раскрывать работодателю ни болезнь, ни симптомы, ни подробности обследования. Единственное, что действительно нужно сделать, это правильно оформить отсутствие, то есть указать дату и правовое основание, — пояснила Чирикова.

Она подчеркнула, что информация о состоянии здоровья охраняется законом особо тщательно. По словам юриста, работодатель не имеет права вторгаться в эту сферу, так как данные о факте обращения за медпомощью и диагнозе составляют врачебную тайну.

Сведения о состоянии здоровья относятся к специальным категориям персональных данных, а информация о факте обращения за медпомощью и диагнозе составляет врачебную тайну. ТК РФ прямо запрещает работодателю запрашивать данные о здоровье работника, кроме тех, что касаются возможности выполнения трудовых функций. Роструд это подтверждает в своих разъяснениях, — резюмировала Чирикова.

Ранее директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова заявила, что если работника уволили из-за прогула, он имеет право оспорить действия работодателя. По ее словам, в этом случае компании придется доказать наличие вины сотрудника.