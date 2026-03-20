20 марта 2026 в 05:45

Юрист ответила, обязан ли работник объяснять начальнику цель отгула

Юрист Чирикова: сотрудник не обязан раскрывать работодателю цель отгула

Работникам не нужно раскрывать начальству цель отгула, если он берется за уже отработанное время, заявила NEWS.ru старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова. По ее словам, любые расспросы руководителя о состоянии здоровья или диагнозе в такой ситуации являются неправомерными.

Ситуация знакомая многим — вы заработали день отдыха за переработку или выход в праздник, решили использовать его для визита к врачу, а руководитель начинает расспрашивать: «Зачем идете, что болит, какой диагноз?» По закону работник не обязан раскрывать работодателю ни болезнь, ни симптомы, ни подробности обследования. Единственное, что действительно нужно сделать, это правильно оформить отсутствие, то есть указать дату и правовое основание, — пояснила Чирикова.

Она подчеркнула, что информация о состоянии здоровья охраняется законом особо тщательно. По словам юриста, работодатель не имеет права вторгаться в эту сферу, так как данные о факте обращения за медпомощью и диагнозе составляют врачебную тайну.

Сведения о состоянии здоровья относятся к специальным категориям персональных данных, а информация о факте обращения за медпомощью и диагнозе составляет врачебную тайну. ТК РФ прямо запрещает работодателю запрашивать данные о здоровье работника, кроме тех, что касаются возможности выполнения трудовых функций. Роструд это подтверждает в своих разъяснениях, — резюмировала Чирикова.

Ранее директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова заявила, что если работника уволили из-за прогула, он имеет право оспорить действия работодателя. По ее словам, в этом случае компании придется доказать наличие вины сотрудника.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван тревожный сигнал отсутствия чувства голода после пробуждения
Российский военный установил рекорд по сбитым дронам ВСУ
Буйнов раскрыл секрет успеха композитора Зацепина
«Тихий ужас»: россиян призвали отказаться от полосок против черных точек
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 марта
Юрист ответила, обязан ли работник объяснять начальнику цель отгула
СК РФ озвучил, кто взорвал гранату в Хабаровске
Россиянам рассказали, как подготовить почву к дачному сезону после зимы
«Выпрямилась в кресле»: Трамп напугал премьера Японии одним сравнением
Атаку БПЛА пресекли в одном из районов Ростовской области
Ветеринар ответил, почему кошки могут ходить мимо лотка
В Роспотребнадзоре предупредили, как заражаются энцефалитом без укуса
Взлетевшие гонорары, новая возлюбленная, гражданство: как живет Галустян
Психолог объяснила, как легко приучить ребенка к чтению
Что предложили рожденным до 1967 года россиянам
«Они не победят»: на Западе предрекли исход возможного конфликта ЕС и РФ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский нужен России живым
Похудение, личная жизнь, критика хейтеров: как живет актриса Мария Шумакова
Саперы уничтожили опасный «подарок» на турецком берегу Черного моря
Странам ЕС запретили покупать российский газ даже «под страхом смерти»
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

