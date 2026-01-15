Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 19:55

Эксперт по труду раскрыла, когда можно оспорить увольнение за прогул

Эксперт по ТК Митрофанова: оспорить увольнение за прогул можно, доказав причину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если работника уволили из-за прогула, он имеет право оспорить действия работодателя, рассказала NEWS.ru директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства Валентина Митрофанова. По ее словам, в этом случае компании придется доказать наличие вины сотрудника.

Если из-за отсутствия работника на службе, например в силу природного катаклизма, возникает конфликт, то суд исследует, насколько явление было непредсказуемо и непреодолимо, добавила эксперт.

Учитывается ряд обстоятельств: как себя работник при этом вел, пытался ли выйти на связь, информировать работодателя относительно того, что он не придет или возникли какие-то причины в дороге. Некая добросовестность со стороны человека все равно должна быть. А не то, что за окном много снега, я посмотрела из окна, и поэтому я не пришла на работу. Такие злоупотребления, конечно, не будут относиться ни к каким уважительным причинам, — рассказала Митрофанова.

Она рекомендовала проявлять ответственность, в случае неблагоприятных погодных условий пытаться заранее договариваться с руководителем о дистанционной работе, если это возможно, или в крайнем случае попросить отгулы.

Ранее главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков заявил, что сотрудники имеют право не выходить на работу во время погодных катаклизмов, предварительно уведомив об этом работодателя. Подтвердить наличие неблагоприятной или чрезвычайной ситуации можно с помощью информации от метеорологических служб, транспортных организаций города и публикаций в СМИ, уточнил Безюков.

