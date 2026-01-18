Пять законных причин не выйти на работу: что говорить начальнику, советы

Циклон «Фрэнсис» буквально парализовал Центральную Россию — техника едва справляется со снежными завалами, на дорогах гололед, а время в пути существенно увеличилось. На Камчатке высота снежного покрова местами превышает человеческий рост. На фоне этой ситуации в Федерации профсоюзов напомнили россиянам, что они имеют право не выходить на работу в условиях природных катаклизмов. При каких еще условиях невыход на работу будет обоснованным — в материале NEWS.ru.

При каких форс-мажорах можно не выходить на работу

Сотрудники имеют право не выходить на работу во время погодных катаклизмов, предварительно уведомив об этом работодателя, заявил журналистам главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России Алексей Безюков.

«Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения — такие чрезвычайные ситуации дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оставаться дома», — отметил эксперт.

Подтвердить наличие неблагоприятной или чрезвычайной ситуации можно с помощью информации от метеорологических служб, транспортных организаций города и публикаций в СМИ, уточнил Безюков. И хотя трудовое законодательство не дает четкого определения понятия «уважительная причина» для отсутствия на работе, как правило, суды встают на сторону сотрудника, не позволяя работодателю уволить его в таких случаях по статье за прогул, резюмировал специалист.

Какие еще причины невыхода на работу считаются уважительными

«В Трудовом кодексе нет положений о том, что человек может не выйти на работу по уважительной причине», — заявила в беседе с NEWS.ru эксперт по трудовому праву Ольга Петрова. Она пояснила, что основания отсутствия работника на месте оценивает работодатель.

Эксперт подчеркнула, что половодье с затопленными дорогами или отсутствие единственного транспорта из-за сильных морозов могут считаться уважительными причинами. Если сотрудник не смог выйти на работу, потому что его дом затопило или автобус вмерз в лед, работодатель может поверить ему на слово или попросить доказательства, например, объявление об отмене автобуса или рассылку от МЧС.

«А если никаких объявлений нет, как доказать? Здесь исключительно вопрос доверия работодателя тому, что это произошло в конкретный день или период», — указала Петрова.

По ее словам, на практике работодатели, как правило, относят к уважительным причинам пропуска любые семейные обстоятельства, ситуации, связанные с детьми, например, объявление карантина в школе или детском саду. Кроме того, работодатель, скорее всего, пойдет навстречу, если у работника возникли проблемы со здоровьем, при задержке или отмене рейса из отпуска.

«Транспортные коллизии, погодные условия, личные и семейные обстоятельства — это очень широкий спектр ситуаций, которые случаются с людьми, и работодатель должен решить: это уважительная причина или нет. Как правило, если с человеком это случилось впервые, и он ранее не лгал и не опаздывал, компания ему поверит», — резюмировала эксперт.

Можно ли оспорить выставленный работодателем прогул

Если из-за отсутствия сотрудника на работе, например из-за природного катаклизма, возникает конфликт, то суд исследует, насколько явление было катастрофично, непредсказуемо и непреодолимо, пояснила в беседе с NEWS.ru директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства Валентина Митрофанова.

«Учитывается ряд обстоятельств: как себя работник при этом вел, пытался ли выйти на связь, информировать работодателя относительно того, что он не придет, или возникли какие-то причины в дороге. Некая добросовестность со стороны человека все равно должна быть. А не то, что за окном много снега, я посмотрела из окна и поэтому не пришла на работу. Такие злоупотребления, конечно, не будут относиться ни к каким уважительным причинам», — рассказала Митрофанова.

Она рекомендовала проявлять ответственность, в случае неблагоприятных погодных условий пытаться заранее договариваться с руководителем о дистанционной работе, если это возможно, или в крайнем случае попросить отгулы.

Митрофанова напомнила, что если работника уволили из-за прогула, он имеет право оспорить действия работодателя. В этом случае работодателю придется доказать наличие виновного действия работника. «Уже по совокупности всех факторов суд принимает решение в пользу одной или другой стороны», — сказала она.

Однако эксперт предупредила, что в суде различные конфликты по одной причине могут решаться как в пользу работника, так и в пользу работодателя, потому что в судебной практике РФ уважительность причин — толковательное понятие.

«В той же ситуации с погодой и с транспортным коллапсом один судья может принять решение, что причины опоздания на работу или невыхода были уважительными, другой судья при этом скажет, что причины не были уважительными, метро работало в любом случае. То есть пусть и с задержкой, но вы должны были явиться», — резюмировала она.

