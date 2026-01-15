Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 13:32

Адвокат объяснила, когда работодатель должен оплачивать обеденный перерыв

Адвокат Борзенко: обеденное время должно оплачиваться при непрерывной работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Работодатель обязан оплатить обеденное время на конвейерных производствах с непрерывным циклом, диспетчерам на ответственных постах и водителям на определенных маршрутах, рассказала RT адвокат Надежда Борзенко. Она отметила, что обед оплачивается также, если работодатель обязывает сотрудника оставаться на рабочем месте в течение всего перерыва.

В этих ситуациях время, отведенное на прием пищи, включается в рабочие часы и подлежит полной оплате, — рассказала Борзенко.

Адвокат подчеркнула, что, если работник вынужден выполнять трудовые обязательства в рабочий перерыв, часы должны быть оплачены как сверхурочная работа. По ее словам, систематическое привлечение к такой работе является нарушением трудового законодательства.

Ранее юрист Олег Зернов рассказал, что звонки от начальства в период праздников можно оставить без ответа. По его словам, это не является нарушением.

адвокаты
работа
перерывы
работодатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи спасли зрение женщине, глаз которой проткнули карандашом
Роженицы пожаловались на гибель младенцев в еще одном роддоме
В Сыктывкаре начали проверку после мощного взрыва в учебном центре МВД
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
В СФ высмеяли готовность европейских войск противостоять США в Гренландии
Петербургского дроппера приговорили к четырем годам колонии
СК сообщил о возбуждении уголовного дела из-за перевода 700 рублей
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.