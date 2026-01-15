Адвокат объяснила, когда работодатель должен оплачивать обеденный перерыв Адвокат Борзенко: обеденное время должно оплачиваться при непрерывной работе

Работодатель обязан оплатить обеденное время на конвейерных производствах с непрерывным циклом, диспетчерам на ответственных постах и водителям на определенных маршрутах, рассказала RT адвокат Надежда Борзенко. Она отметила, что обед оплачивается также, если работодатель обязывает сотрудника оставаться на рабочем месте в течение всего перерыва.

В этих ситуациях время, отведенное на прием пищи, включается в рабочие часы и подлежит полной оплате, — рассказала Борзенко.

Адвокат подчеркнула, что, если работник вынужден выполнять трудовые обязательства в рабочий перерыв, часы должны быть оплачены как сверхурочная работа. По ее словам, систематическое привлечение к такой работе является нарушением трудового законодательства.

