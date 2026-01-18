Пропускающим обед работникам пригрозили серьезными последствиями

За пропуск обеда работники могут получить выговор или замечание от начальства, заявил юрист Илья Русяев. При этом он обратил внимание, что трудовое законодательство регулирует сам режим, а не факт приема пищи, передает RT.

Этот перерыв не включается в рабочее время, а его конкретное время и длительность закрепляются в правилах внутреннего трудового распорядка или устанавливаются по соглашению между работником и работодателем. Исключение составляют лишь смены продолжительностью до четырех часов, когда перерыв может не предоставляться, и специфические работы, — отметил Русяев.

Юрист пояснил, что сам по себе отказ от приема пищи — это не дисциплинарный проступок. Нарушением трудового порядка будет именно отказ от перерыва и решение продолжать работу. Он подчеркнул, что работник имеет право заниматься в обеденный перерыв чем угодно, только не рабочими задачами.

Ранее юрист Валентина Яковлева отмечала, что сильный снегопад вряд ли посчитают уважительным поводом для отказа от работы. Она напомнила, что по закону отказаться от занятости можно в выходные или праздничные дни. В остальных же случаях работодатель сам определяет причины, по которым можно оставить сотрудников дома.