15 января 2026 в 14:49

Юрист объяснила, можно ли не выйти на работу из-за сильного снегопада

Юрист Яковлева: снегопад не является уважительным поводом для отказа от работы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сильный снегопад вряд ли посчитают уважительным поводом для отказа от работы, заявила 360.ru юрист Валентина Яковлева. Она напомнила, что по закону отказаться от занятости можно в выходные или праздничные дни. В остальных же случаях работодатель сам определяет причины, по которым можно оставить сотрудников дома.

Например, в Москве, если сотрудник не придет на работу со словами о снегопаде, скорее всего, это будет признано неуважительной причиной. Потому что сейчас в городе уже восстановлено движение. А если это где-то в глухой деревне и нужно добираться до работы два часа при хороших обстоятельствах, а снегом завалило весь дом, — такая причина будет признана уважительной, — уточнила Яковлева.

Она отметила, что в такой ситуации сотрудник получит меньшую зарплату за месяц. В случае если сотрудника уволят из-за того, что он не явился на работу в непогоду, он может пойти в суд, однако далеко не факт, что решение примут в его пользу. Суд будет учитывать то, какая должность у человека, и к каким последствиям привело его отсутствие на рабочем месте.

Ранее Яковлева заявила, что, если начальство психологически давит на работника, вынуждая уволиться, ему следует собирать доказательства. По ее словам, человек, который столкнулся с так называемым тихим увольнением, имеет полное право не писать соответствующее заявление.

