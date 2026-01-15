Юрист объяснила, можно ли не выйти на работу из-за сильного снегопада Юрист Яковлева: снегопад не является уважительным поводом для отказа от работы

Сильный снегопад вряд ли посчитают уважительным поводом для отказа от работы, заявила 360.ru юрист Валентина Яковлева. Она напомнила, что по закону отказаться от занятости можно в выходные или праздничные дни. В остальных же случаях работодатель сам определяет причины, по которым можно оставить сотрудников дома.

Например, в Москве, если сотрудник не придет на работу со словами о снегопаде, скорее всего, это будет признано неуважительной причиной. Потому что сейчас в городе уже восстановлено движение. А если это где-то в глухой деревне и нужно добираться до работы два часа при хороших обстоятельствах, а снегом завалило весь дом, — такая причина будет признана уважительной, — уточнила Яковлева.

Она отметила, что в такой ситуации сотрудник получит меньшую зарплату за месяц. В случае если сотрудника уволят из-за того, что он не явился на работу в непогоду, он может пойти в суд, однако далеко не факт, что решение примут в его пользу. Суд будет учитывать то, какая должность у человека, и к каким последствиям привело его отсутствие на рабочем месте.

Ранее Яковлева заявила, что, если начальство психологически давит на работника, вынуждая уволиться, ему следует собирать доказательства. По ее словам, человек, который столкнулся с так называемым тихим увольнением, имеет полное право не писать соответствующее заявление.