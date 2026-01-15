Юрист объяснила, можно ли не выйти на работу из-за сильного снегопада

Сильный снегопад вряд ли посчитают уважительным поводом для отказа от работы, заявила 360.ru юрист Валентина Яковлева. Она напомнила, что по закону отказаться от занятости можно в выходные или праздничные дни. В остальных же случаях работодатель сам определяет причины, по которым можно оставить сотрудников дома.
Например, в Москве, если сотрудник не придет на работу со словами о снегопаде, скорее всего, это будет признано неуважительной причиной. Потому что сейчас в городе уже восстановлено движение. А если это где-то в глухой деревне и нужно добираться до работы два часа при хороших обстоятельствах, а снегом завалило весь дом, — такая причина будет признана уважительной, — уточнила Яковлева.
Она отметила, что в такой ситуации сотрудник получит меньшую зарплату за месяц. В случае если сотрудника уволят из-за того, что он не явился на работу в непогоду, он может пойти в суд, однако далеко не факт, что решение примут в его пользу. Суд будет учитывать то, какая должность у человека, и к каким последствиям привело его отсутствие на рабочем месте.
Ранее Яковлева заявила, что, если начальство психологически давит на работника, вынуждая уволиться, ему следует собирать доказательства. По ее словам, человек, который столкнулся с так называемым тихим увольнением, имеет полное право не писать соответствующее заявление.