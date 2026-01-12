Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:25

Россиянам дали советы, как не стать жертвой «тихого увольнения»

Юрист Яковлева: при давлении начальства работнику нужно собирать доказательства

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если начальство психологически давит на работника, вынуждая уволиться, ему следует собирать доказательства, заявила «Вечерней Москве» юрист Валентина Яковлева. Она напомнила, что человек, который столкнулся с так называемым «тихим увольнением», имеет полное право не писать соответствующее заявление.

Все зависит от моральной и психологической устойчивости сотрудника, его готовности бороться за свои права. Можно пойти несколько хитрым путем: вступить в эту «игру» и параллельно собирать доказательства того, что работника вынуждают уволиться, — подчеркнула Яковлева.

Как только человек соберет достаточно доказательств, он может уйти с работы по собственному желанию, а после обратиться в суд. Там сотрудник вправе потребовать признать увольнение незаконным и полностью восстановить его на работе.

Ранее Институт исследования проблем современной политики призвал законодательно закрепить ответственность для работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников увольняться по собственному желанию. Соответствующее предложение направили министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

работа
юристы
общество
работодатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мясников посоветовал перейти на воду после новогодних застолий
Нарколог предупредила о неочевидных последствиях употребления алкоголя
Мужчины разозлились на владельцев бани и подожгли ее
В США указали на конец эпохи однополярного господства
Биткоин подорожал на 5%
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Четыре района Курской области остались без света после удара БПЛА
Питомец из России стал триумфатором рейтинга Всемирной федерации кошек
Российский Су-75 Checkmate готовится к первому полету
Комитет ГД одобрил проект о служивших по контракту в ВС РФ иностранцах
Умер двукратный призер ЧМ по по гребле на байдарках и каноэ
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.