Россиянам дали советы, как не стать жертвой «тихого увольнения» Юрист Яковлева: при давлении начальства работнику нужно собирать доказательства

Если начальство психологически давит на работника, вынуждая уволиться, ему следует собирать доказательства, заявила «Вечерней Москве» юрист Валентина Яковлева. Она напомнила, что человек, который столкнулся с так называемым «тихим увольнением», имеет полное право не писать соответствующее заявление.

Все зависит от моральной и психологической устойчивости сотрудника, его готовности бороться за свои права. Можно пойти несколько хитрым путем: вступить в эту «игру» и параллельно собирать доказательства того, что работника вынуждают уволиться, — подчеркнула Яковлева.

Как только человек соберет достаточно доказательств, он может уйти с работы по собственному желанию, а после обратиться в суд. Там сотрудник вправе потребовать признать увольнение незаконным и полностью восстановить его на работе.

Ранее Институт исследования проблем современной политики призвал законодательно закрепить ответственность для работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников увольняться по собственному желанию. Соответствующее предложение направили министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.