19 ноября 2025 в 03:03

Работодателей предложили наказывать за «тихое увольнение» сотрудников

ИИПСП призвал наказывать работодателей за создание токсичных условий труда

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Институт исследования проблем современной политики выступил с инициативой о законодательном закреплении ответственности работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников увольняться по собственному желанию. Соответствующее предложение было направлено министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

Согласно данным исследования, с проявлениями «тихого увольнения» сталкивалась каждая третья российская компания в 2024 году. Эксперты выразили готовность участвовать в дальнейшей проработке вопроса и ожидают оценки предложенных мер от Министерства труда и социальной защиты РФ.

Это не самостоятельное явление, а прямое следствие системных дисфункций в организации труда, таких как неудовлетворительная рабочая среда или низкое качество управленческих процессов, что в конечном итоге приводит к демотивации персонала и резкому снижению производительности, — указано в документе.

Авторы инициативы отмечают недостаточность существующих норм Трудового кодекса для защиты сотрудников от давления работодателя. Предлагается разработка национального стандарта качества трудовой жизни и установление материальной ответственности за систематическое создание токсичных условий труда.

Ключевым предложением является право работника на компенсацию при документальном подтверждении фактов «тихого увольнения». По мнению инициаторов, это позволит сократить число злоупотреблений со стороны работодателей.

Эксперты выразили готовность участвовать в дальнейшей проработке вопроса и ожидают оценки предложенных мер от Министерства труда и социальной защиты РФ.

Ранее сообщалось, что чаще всего россияне меняют работу из-за выгорания. Также работники часто ищут место с более высокой зарплатой.

