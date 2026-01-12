Посла России вызвали в МИД Армении Посла России Копыркина вызвали в МИД Армении из-за заявлений на ТВ

Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. Причиной стали заявления, которые он сделал в эфире программы государственного медиахолдинга.

В ходе встречи было подчеркнуто, что его высказывания якобы «грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией». О каких именно заявлениях идет речь — не сообщается.

Немногим ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что позиция страны относительно участия республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается неизменной. По словам политика, ему «нечего добавить».

Также Пашинян рассказал, что Ереван и Баку обмениваются и изучают списки товаров для потенциальной торговли. Через некоторое время станет ясно, что рынок открыт для всех, добавил он.

До этого глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил расширение торговых связей с Арменией после начала поставок нефтепродуктов. Министр отметил, что в Армении реакция на экспорт из Азербайджана была неоднозначная, и подчеркнул, что торговые отношения между Баку и Ереваном «фактически выстраиваются с нуля».