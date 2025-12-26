Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 18:23

Байрамов допустил расширение торговых связей с Ереваном

Джейхун Байрамов Джейхун Байрамов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил расширение торговых связей с Арменией после начала поставок нефтепродуктов, сообщает Report. На пресс-конференции по итогам года министр отметил, что в Армении реакция на экспорт из Азербайджана была неоднозначная и подчеркнул, что торговые отношения между Баку и Ереваном «фактически выстраиваются с нуля».

Предложение по экспорту нефтепродуктов было принято, и поставки начались. Мы считаем возможным расширение торговых связей <...> С одной стороны, экспорт был воспринят положительно, с другой — вызвал определенное недовольство. В армянском обществе звучат и призывы против поставок из Азербайджана, — сказал он.

При этом Байрамов отметил, что с учетом прошлого существуют чувствительные сферы, и в краткосрочной перспективе стороны не станут сотрудничать в военной области или торговать продукцией двойного назначения. Однако потенциальная торговля в других секторах возможна, если со стороны Армении поступят соответствующие обращения, добавил глава МИД. По его мнению, необходимо учитывать, что подобных связей раньше не существовало, а также наличие технических, политических и психологических факторов, поэтому ожидания от сотрудничества должны быть адекватными.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна сняла все ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию. Он назвал такой шаг «хорошим показателем».

Армения
Азербайджан
торговля
нефть
