21 октября 2025 в 12:17

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению

Алиев заявил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию, заявил президент республики Ильхам Алиев по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Их встреча состоялась в Астане в формате «один на один», передает ТАСС.

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, <…> и первым таким транзитным грузом стал груз казахстанского зерна. Это является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике, — подчеркнул глава государства.

Также в рамках визита Алиева в Астану состоялась презентация совместного проекта «Развитие Среднего коридора». Президентам рассказали о конкретных шагах и инициативах, предусмотренных для повышения рентабельности и конкурентоспособности Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Ранее сообщалось, что торговля между Азербайджаном и Россией увеличилась на 4,6% за первые девять месяцев 2025 года. По данным Государственного таможенного комитета республики, общий объем товарооборота достиг $3,659 млрд (297,7 млрд рублей).

До этого стало известно, что Москва, Баку и Тегеран договорились работать над увеличением объема перевозок по транспортному коридору «Север — Юг». Стороны условились создать рабочую группу, которая в течение трех месяцев подготовит план действий по реализации запланированных мероприятий.

Армения
Азербайджан
Ильхам Алиев
поставки
