Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 10:09

Товарооборот Азербайджана и России вырос на 4,6% в 2025 году

ГТК Азербайджана сообщил, что товарооборот с Россией составил $3,6 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Торговля между Азербайджаном и Россией увеличилась на 4,6% за первые девять месяцев 2025 года. По данным Государственного таможенного комитета (ГТК) республики, которые приводит ТАСС, общий объем товарооборота достиг $3,659 млрд (297,7 млрд рублей). Такие цифры представлены за период с января по сентябрь.

За аналогичный отрезок времени 2024 года этот показатель составлял $3,499 млрд (284,7 млрд рублей). ГТК уточняет, что азербайджанский экспорт в Россию составил $883,587 млн (71,8 млрд рублей), увеличившись на 2,8% по сравнению с прошлым годом. В то же время, импорт российских товаров в Азербайджан достиг $2,639 млрд (214,7 млрд рублей), продемонстрировав рост в 5,1%.

По итогам января-сентября, Россия удерживает третье место среди ведущих торговых партнеров Азербайджана, уступая лишь Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ в этот период пришлось 10,34% от всего внешнеторгового оборота республики.

По итогам всего 2024-го, двусторонний товарооборот между странами достиг $4,799 млрд (390,4 млрд рублей). Это превысило показатели предыдущего года на 10,1%.

Ранее стало известно, что за первые восемь месяцев 2025-го товарооборот России и Азербайджана вырос на 13,5%. За этот же период экспорт сельхозпродукции республики в РФ увеличился на 15%.

Россия
Азербайджан
товарооборот
импорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатель ответил, как долго Усольцевы могут прожить в тайге без еды
Политолог оценил риски для США после введения 500% пошлин против Китая
Премьер Монголии ушел в отставку
Российский защитник забил первую шайбу в НХЛ и принес победу «Каролине»
Ребенок оказался прикован к кровати после купания в бассейне
МВД накрыло сеть терминалов, «кормившую» телефонных аферистов
Как получить пособие по безработице в Самаре: пошаговый гид
В Китае осудили убийство российского военкора в Запорожской области
МИД Египта сообщил, что Россию приглашали на саммит по Газе
На Украине фура переехала двух сотрудников ТЦК
В Кремле рассказали о заседании Совбеза РФ после разговора Путина и Трампа
Путин поздравил коллектив RT с 20-летием
«Русскими быть модно»: депутат о тренде на кокошники
Раскрыто, в каком случае семья из Казани не выселит экс-хозяйку из квартиры
Беременная мать четверых детей поймана с наркотиками
Эвакуацию объявили в аэропорту Кишинева из-за найденной взрывчатки
Дальнобойщик покончил с собой после аварии на челябинской трассе
Россиянам объяснили, почему нужно закупиться долларами перед Новым годом
Чиновник не смог пережить секс с тремя женщинами
Проживший более века экс-премьер умер в Японии
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.