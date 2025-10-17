Товарооборот Азербайджана и России вырос на 4,6% в 2025 году

Товарооборот Азербайджана и России вырос на 4,6% в 2025 году ГТК Азербайджана сообщил, что товарооборот с Россией составил $3,6 млрд

Торговля между Азербайджаном и Россией увеличилась на 4,6% за первые девять месяцев 2025 года. По данным Государственного таможенного комитета (ГТК) республики, которые приводит ТАСС, общий объем товарооборота достиг $3,659 млрд (297,7 млрд рублей). Такие цифры представлены за период с января по сентябрь.

За аналогичный отрезок времени 2024 года этот показатель составлял $3,499 млрд (284,7 млрд рублей). ГТК уточняет, что азербайджанский экспорт в Россию составил $883,587 млн (71,8 млрд рублей), увеличившись на 2,8% по сравнению с прошлым годом. В то же время, импорт российских товаров в Азербайджан достиг $2,639 млрд (214,7 млрд рублей), продемонстрировав рост в 5,1%.

По итогам января-сентября, Россия удерживает третье место среди ведущих торговых партнеров Азербайджана, уступая лишь Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ в этот период пришлось 10,34% от всего внешнеторгового оборота республики.

По итогам всего 2024-го, двусторонний товарооборот между странами достиг $4,799 млрд (390,4 млрд рублей). Это превысило показатели предыдущего года на 10,1%.

Ранее стало известно, что за первые восемь месяцев 2025-го товарооборот России и Азербайджана вырос на 13,5%. За этот же период экспорт сельхозпродукции республики в РФ увеличился на 15%.