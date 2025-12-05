Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россией и Индией Путин: Россия и Индия могут увеличить взаимный товарооборот до $100 млрд

Россия и Индия могут увеличить взаимный товарооборот до $100 млрд (7,7 трлн рублей), заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, в 2024 году товарооборот между двумя странами увеличился на 12%, достигнув примерно $64–65 млрд (5 трлн рублей).

В наших силах довести взаимный товарооборот до $100 млрд в год, — заявил российский лидер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что почти весь товарооборот между Россией и Индией происходит в национальных валютах. По его словам, именно благодаря этому удается защитить суверенитет государств от влияния других стран.

До этого Путин заявил, что российско-венгерский товарооборот в прошлом году сократился почти на четверть из-за внешних ограничений. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин отметил, что с начала текущего года наблюдается небольшой рост торговли. Глава государства также добавил, что рост товарооборота между странами в текущем году превысил 7%.