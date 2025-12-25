Китай пригрозил США ответными мерами за повышение пошлин

Китайские власти официально предупредили США о последствиях введения новых тарифов на полупроводники, с соответствующим заявлением выступила представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. Она назвала действия Вашингтона «ошибочными методами», которые нарушают правила ВТО и подрывают мировой экономический порядок, передает ТАСС.

США наносят ущерб как себе, так и другим. Китай настаивает, чтобы они незамедлительно скорректировали свои ошибочные методы и отказались от указанных мер, — подчеркнула Хэ Юнцянь.

В Пекине категорически отказались признавать результаты американских расследований, которые дают президенту США право на торговые контрмеры. По мнению китайской стороны, Вашингтон использует внутренние законы прошлого века как инструмент для нечестной конкуренции в сфере высоких технологий. Хэ Юнцянь отметила, что такие односторонние шаги ведут лишь к хаосу на рынке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на иностранные товары заметно усилило национальную безопасность. По его словам, страна стала самой финансово сильной в мире благодаря тарифам.