Система пошла вразнос. Верховный суд против Трампа: импичмент не за горами?

Верховный суд США отменил решения президента Дональда Трампа о повышении пошлин для всего мира. Однако республиканец не сдался и ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы расширить собственные властные полномочия. Кандидат исторических наук, политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказывает, почему Верховный суд пошел против главы государства и как это отразится на позициях Трампа и его сторонников перед выборами в конгресс.

Как началась тарифная война в США

Трамп 10 февраля объявил о введении глобальных торговых пошлин в размере 10% на 150 дней. Они должны были вступить в силу с 25-го числа, но за три дня до назначенного срока президент внес коррективы в собственное решение и наложил 25-процентные пошлины на импорт из государств, торгующих с Ираном. Однако Верховный суд 20 февраля постановил, что глава Штатов не имел достаточных полномочий для принятия таких мер, поскольку они находятся в компетенции конгресса.

Здесь возникает правовая коллизия. Конгресс действительно ведает вопросами пошлин в мирное время. Но в американском законодательстве есть Акт о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) от 1977 года. Он передает «тарифные» полномочия главе государства, если в стране действует чрезвычайное положение.

Трамп действовал на опережение и ввел этот режим еще в конце января под предлогом напряженности в отношениях с Кубой. А 25 февраля у побережья кубинской провинции Вилья-Клара произошел инцидент: местные пограничники открыли огонь по американскому катеру, который незаконно вошел в водное пространство островного государства. Результат — четверо погибших и реальная «напряженность».

Спровоцировав этот локальный конфликт, Трамп показал: «угроза» от Кубы действительно есть, а значит, режим ЧП полностью оправдан — как и полномочия президента принимать любые решения по тарифной политике.

Почему Верховный суд пошел против Трампа

В теории Верховный суд должен быть полностью лоялен Трампу, ведь продвигать «своих» людей в его состав республиканец начал еще в первый президентский срок, в 2020 году. Но что-то пошло не так. Причин тому несколько — они лежат как в экономической, так и в политической плоскостях.

Трамп декларирует, что все предпринимаемые им меры давления на остальной мир помогут Америке как минимум экономить, а как максимум — обогащаться, уменьшая дефицит бюджета. Правда, цифры показывают, что эта стратегия не работает. За год президентства Трампа госдолг США вырос на $2,25 трлн и теперь составляет $38,5 трлн. Эксперты из Международного валютного фонда утверждают, что если в экономике Штатов не будет кардинальных перемен, то в следующие пять лет он увеличится еще на 140%.

В войне Верховного суда и Трампа есть и идеологический компонент. Ветви американской власти очень болезненно относятся к намекам на ущемление собственных полномочий. С их точки зрения президент — лишь глава исполнительной власти, а равные с ним права имеют законодательная и судебная.

А если импичмент?

Демарш Верховного суда бьет по репутации Трампа: анархию и отсутствие слаженности в институтах власти американцы не любят ничуть не меньше, чем диктатуру. А впереди маячат ноябрьские выборы в конгресс. Пока большинство мест в парламенте за республиканцами, но положение шаткое: 53 против 45 мандатов в сенате и 218 против 212 в Палате представителей.

Сейчас любой удар по репутации Трампа может оказаться критичным и существенно ограничит ему свободу маневра. Более того, в случае победы демократы могут в очередной раз инициировать процедуру импичмента президента — об этом на днях уже заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Для такого решения потребуется лишь простое большинство голосов. Куда сложнее дело обстоит с реальным отрешением президента от власти: тут понадобится поддержка двух третей членов сената. Есть большие сомнения, что демократам удастся взять эту планку. Но сам по себе процесс с публичными слушаниями, обвинениями и прениями сторон все равно будет бить и по имиджу Трампа, и по стабильности политической системы США. И самым парадоксальным образом это может оказаться на руку России.

Американскому президенту для поднятия рейтингов нужны будут какие-то прорывы и свершения. Воевать с Ираном — долго, дорого и потенциально может обернуться большой кровью, что электорату точно не понравится. Очередной виток напряженности в отношениях с Кубой тоже, кажется, не возбуждает патриотизм в сердцах американцев. Остается один вариант — все-таки стать «главным миротворцем» в украинском вопросе: то есть просто отойти в сторону, перекрыть даже опосредованную помощь Киеву, капитально надавить на Европу и подождать пару-тройку месяцев.

Но, во-первых, у Трампа для таких кардинальных решений все меньше времени. А во-вторых, в активной продаже оружия НАТО на нужды Украины заинтересовано очень много влиятельных фигур из бизнес-окружения президента. Сдается, что именно их последнее слово и решит политическую судьбу республиканца.

