Тайные встречи Трампа с сепаратистами Альберты: США поглотят Канаду?

Западные СМИ сообщают о регулярных встречах Дональда Трампа со сторонниками независимости канадской провинции Альберта. Однако у США есть свои территории, которые в любой момент могут попроситься на выход. Может ли произойти «парад суверенитетов» в Западном полушарии, почему Трамп в последнее время крайне аккуратен в словах о Донбассе и Крыме и какие планы могут быть у Вашингтона на канадскую нефть, читайте в колонке политического аналитика кандидата исторических наук Александра Чаусова для NEWS.ru.

Зачем Трампу канадские «сепаратисты»

Пока внимание мировой общественности сосредоточено на поползновениях Трампа в сторону Гренландии, он не оставляет и другие свои экспансионистские идеи. Как сообщает Financial Times, представители Белого дома трижды встречались с лидерами «Проекта процветания Альберты» — движения, которое ратует за независимость одноименной канадской провинции либо переход ее под юрисдикцию США.

Речь на встречах шла о возможности референдума по выходу Альберты из состава Канады. Более того, по информации издания, в феврале этого года сторонники независимости собираются встретиться с Трампом еще раз, чтобы запросить кредитную линию в $500 млрд, в случае если референдум состоится и большинство проголосует за независимость.

«Проект процветания Альберты» — это движение, которое сформировалось из нескольких более ранних объединений, первым из которых была Партия социального кредита, зародившаяся еще в 30-е годы XX века.

Основные претензии у сторонников независимости в том, что они культурно и политически отличаются от остальной Канады. И, естественно, имеется вопрос финансов. В Канаде есть так называемая система выравнивающих платежей. По ней федеральное правительство страны спонсирует наиболее экономически неразвитые провинции, более развитые получают меньше или не получают ничего. Деньги на эти платежи берутся из налогов богатых территорий, а Альберта — это нефтяная провинция. В общем, жители Альберты платят больше и получают меньше, что кажется им несправедливым.

Сепаратистские настроения в Альберте обострились в 2025 году, когда там в очередной раз победили либералы, которые стали продвигать инициативу «Альберта навсегда с Канадой». Правда, в ответ на эту инициативу сторонники отделения собрали подписи под петицией о референдуме, который в теории должен состояться в 2026 году.

До недавнего времени планы по отделению для большинства местного населения выглядели утопично. Но тут появился Трамп со своими «интересными идеями» в отношении Канады, и лидеры «Проекта процветания» не могли не воспользоваться такой возможностью.

Это не единственное сепаратистское движение в Канаде. Есть еще Движение за суверенитет Квебека. Претензии там аналогичные: культурная и национальная идентификация (Квебек говорит на французском), слишком централизованная власть и, естественно, налоговое бремя с теми же «выравнивающими платежами».

В 1963 году на этой идеологической почве появился «Фронт освобождения Квебека», который решил действовать радикальными методами и в конце 1960-х — начале 1970-х организовал порядка 200 террористических акций и похищений людей, в том числе убив тогдашнего министра труда и вице-премьера провинции Пьера Лапорта. Премьер Канады Жозеф Трюдо ввел в Квебеке военное положение, и «Фронт освобождения» к 1971 году был разгромлен.

Однако «дедушка умер, а дело живет», и сейчас идеологию квебекского сепаратизма в Национальном собрании провинции представляют целых две партии — «Солидарный Квебек» (социалисты) и Квебекская партия (правые националисты), которые в 2012 году умудрились стать партией большинства в местном парламенте.

Парад референдумов на Западе?

Стоит напомнить, что и в самих США в смысле центробежных тенденций далеко не все спокойно. Есть застарелый сепаратизм, например в Техасе. Как и Альберта, это нефтяной и консервативный штат. Сейчас у власти в Штатах республиканцы, которые консервативнее, чем демократы с их «повесточкой», потому Техас молчит. Но Трамп не вечен, да и лидерство республиканцев в конгрессе довольно шаткое и может закончиться буквально в ноябре этого года — по итогам промежуточных выборов в конгресс.

С другой стороны, есть Миннесота, ситуацию в которой многие эксперты оценивают как начало гражданской войны. А где гражданская война, там и сепаратизм. И Миннесота как раз бушует против республиканцев и Трампа, будучи, как многие другие штаты в регионе Великих озер, либеральной территорией сторонников демократов.

В общем, кажется, назревает эпоха референдумов по самоопределению территорий и наций, только уже в Западном полушарии. И если с Техасом и Миннесотой федеральная власть США такой вольницы никому не позволит, потому что «демократия и самоопределение — это у кого надо демократия и самоопределение», то вот с Канадой может получиться интересно.

Трамп, конечно, не аннексирует эту страну целиком. Он и с Гренландией уже несколько месяцев, кроме громких заявлений, ничего сделать не может. Все же разрушение НАТО и пресловутого «западного единства» на корню — даже для него, видимо, слишком радикальный шаг. Но вот подогревать, а то и спонсировать сепаратистские течения, особенно в тех местах, где есть нефть, — это Штаты умеют, любят, практикуют.

Правда, в случае отделения Альберты с возможным присоединением к США уже России будет логично задать вопрос: «А чем вам тогда не нравятся Крым и Новороссия?»

Впрочем, по поводу наших новых территорий в последнее время Трамп высказывается максимально аккуратно и даже в чем-то комплиментарно российской позиции. Может статься, эти высказывания связаны не с тем, что глава Белого дома внезапно проникся симпатией к России, а просто у него самого под боком очень перспективные в смысле референдумов и изменения государственной принадлежности территории.

