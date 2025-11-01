Позиция Трампа по Украине: в чем он согласен, а в чем расходится с Путиным

Трамп сменил позицию по Украине на более спокойную и пророссийскую, пишут американские СМИ. В Кремле при этом отметили его искреннюю приверженность достижению мира. По мнению экспертов, пока рано делать выводы об изменении взглядов главы Белого Дома на украинский конфликт, поскольку его позиция отличается «ситуационностью». Как Трамп видит достижение мира на Украине, насколько это видение совпадает с позицией России и каковы перспективы долгосрочных взаимоотношений Москвы и Вашингтона — в материале NEWS.ru

Что заставило Трампа сменить риторику

Президент США Дональд Трамп в очередной раз изменил свою позицию по достижению мира на Украине. Об этом сообщает издание Fox News. По мнению журналистов, глава США «резко смягчил тон» и «гораздо меньше стремится помогать Киеву».

На практике это выразилось в том, что Трамп отозвал военную бригаду из Румынии, а ранее отказался предоставлять Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk.

Корректировка позиции американского лидера произошла после его переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

«Мы долго обсуждали этот вопрос [мира на Украине] и договорились работать вместе, чтобы попытаться достичь результата. Мы согласны, что стороны застыли в противостоянии и сражаются, и иногда, наверное, приходится позволять им сражаться. Безумие. Но он поможет нам, и мы будем работать вместе по Украине», — заявил Трамп по итогам встречи.

Российская сторона также отмечает, что глава США искренне привержен идее миротворчества. «Он действительно пытается искренне помочь в урегулировании целого ряда конфликтов на международной арене. [Он] пытается помочь в решении конфликта вокруг Украины, что традиционно весьма и весьма положительно воспринимается в Москве», — сказал NEWS.ru пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говорить о четкой концепции видения мира на Украине, которая бы имелась у Трампа, нельзя, отметил в беседе с NEWS.ru председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

По его мнению, на нынешнюю риторику Трампа повлияли недавние успешные российские испытания систем «Буревестник» и «Посейдон».

«Трамп плохо разбирается в системах вооружения, но понимает простую истину: это довольно мощные системы, которых у Соединенных Штатов пока нет», — отметил эксперт.

Что влияет на позицию Трампа по Украине

Политолог Виктор Сухотин в разговоре с NEWS.ru охарактеризовал позицию Дональда Трампа по Украине как «ситуационную».

«Изначально позиция Вашингтона заключалась в том, чтобы как можно быстрее прекратить конфликт для получения от Украины обратно хотя бы каких-то денег, которые США уже вбухали в этот проект. Но сейчас Трамп, кажется, просто ситуационно перебирает любые варианты, которые, на его взгляд, могут сработать в обозримой перспективе. Чтобы как минимум сохранить за собой имидж миротворца», — рассказал эксперт.

На Трампа влияет и его окружение в США, и Европа, отметил Орджоникидзе. «Многое зависит от того, как обстоят дела на фронте у нас, кто на Трампа имеет больше влияния среди его ближайших советников и какие сигналы Трамп получает из Москвы», — пояснил дипломат.

По его словам, на начальном этапе европейцы убедили Трампа, что самое необходимое — это немедленное прекращение огня. «Но для нас такая постановка вопроса — это неприемлемая позиция, поскольку, как неоднократно заявлял Путин, нужно устранять первопричины конфликта. А это значит, устранять Украину в том виде, в котором она сейчас существует», — напомнил дипломат.

Он указал, что помимо конфликта на Украине, который рано или поздно закончится, есть и другие не менее важные вопросы на повестке российско-американских отношений.

«Нам нужны соответствующие гарантии безопасности не только по Украине, но и чтобы не получилось так, что сегодня прекратили войну, а затем, через некоторое время, вспыхнул новый конфликт, уже не с Киевом. Европа сейчас, например, к такому конфликту готовиться начала», — подчеркнул эксперт.

При каких условиях США и Россия смогут договориться

Характер дальнейших отношений Вашингтона и Москвы зависит от выборов в Конгресс США и того, победит ли на них даже не Республиканская партия, а «трамповское крыло республиканцев», подчеркнул Сухотин.

«Если большинство будет за демократами, то это опять будет „сказка про белого бычка“ с эскалацией конфликта. Если же победят „трамписты“, то между Москвой и Вашингтоном наладятся партнерские отношения, а Штаты попытаются максимально дистанцироваться от украинских проблем. Поэтому Трамп сейчас так торопится с заключением мирных соглашений и озвучивает самые разные подходы. Ему нужно завершить эту „сделку“ в текущем электоральном цикле», — пояснил эксперт.

По словам Орджоникидзе, при любом политическом режиме в Штатах не стоит воспринять Америку как «друга» по объективным геополитическим причинам.

«Американцев нельзя рассматривать как наших друзей по одной простой причине: у них сложная геополитическая ситуация. Они вступили в противостояние с Китаем и Россией. Для сдерживания Китая они накачивают Тайвань. Для ослабления России они используют Украину. И это единственная геополитическая концепция, которая у американцев сейчас работает. Но когда, в силу изменений в зоне СВО, она перестанет работать, то здесь уже долгосрочных договоренностей между Москвой и Вашингтоном исключать нельзя», — подытожил эксперт.

