07 декабря 2025 в 19:51

Конгресс США обвинили в утрате контроля над Трампом

Клинтон: Конгресс США отказался от сдерживания Трампа

Хиллари Клинтон Хиллари Клинтон Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press
Конгресс США отказался от своих конституционных полномочий по сдерживанию и контролю за действиями президента Дональда Трампа, заявила бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон на форуме в Дохе. Основную ответственность за сложившуюся ситуацию она возложила на Республиканскую партию, которая, по ее словам, не желает привлекать администрацию главы Белого дома к ответу.

Конгресс фактически отказался от своей ответственности, и мне очень печально это видеть, потому что ни одному президенту не нравится, когда конгресс задает ему вопросы. Согласно нашей конституции, конгресс должен служить сдерживающим фактором для исполнительной власти, — заявила Клинтон.

В настоящее время республиканцы обладают в конгрессе минимальным большинством в 219 мест против 214 у демократов. В 2026 году в стране состоятся промежуточные выборы.

Ранее Клинтон заявила, что новая Стратегия нацбезопасности США вызывает больше вопросов, чем ответов, и без нужды отдаляет страну от Европы и других союзников. Она отметила, что документ содержит «очень серьезное обвинение» в адрес европейских стран.

