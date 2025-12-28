Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 09:46

Лавров объяснил «непонятливым», чем закончится нападение на Россию

Лавров предупредил, что ответ России на нападение будет сокрушительным

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если Россия подвергнется нападению, ответ будет сокрушительным, предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, «непонятливым» политикам в Европе важно периодически напоминать об этом. Глава ведомства напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил на эту тему публично.

Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно. <...> [Но] если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным, заявил Лавров.

Министр также заявил, что на сегодняшний день главным препятствием на пути к миру является Европейский союз. Такой сдвиг произошел после смены администрации в США. По словам Лаврова, Брюссель активно готовится к войне с Россией и даже не скрывает этого.

Он добавил, что так называемая «партия войны» в Европе пока готова идти до конца в своих антироссийских идеях, и Москва это видит. Лавров также назвал сложным вопрос, прошли ли европейские лидеры «точку невозврата».

МИД РФ
Сергей Лавров
Европа
Запад
конфликты
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Измены мужа, смерть сына: как гимнастка Латынина стала величайшей в истории
Парализованную из-за ДТП с 67 авто дорогу снова открыли
Почему не работает WhatsApp 28 декабря: где сбои в РФ, причины блокировки
Самодельный коньяк из водки: ароматный напиток за 3 дня — дешево и вкусно
«Важное событие»: военэксперт об освобождении РФ трех городов в зоне СВО
В США отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов
Ураганный ветер отбросил два самолета прямо в сугроб
Конфликт двух 17-летних подростков закончился убийством одного из них
В МВД раскрыли новую уловку мошенников с «заменой купюр»
Мужчина сделал хозяйке спа-салона «взрывной подарок» и сел в тюрьму
Раскрыта страшная правда про цифровой мусор в интернете
В России раскрыли, чем вызваны разногласия в «коалиции желающих»
Погода в Москве в воскресенье, 28 декабря: скоро ударит 30-градусный мороз?
Мерц и Макрон поссорились из-за Путина
Экс-министра отправили под арест за махинации с землей на 31 млн рублей
В РУСАДА оценили отбытие дисквалификации фигуристкой Валиевой
Электробус столкнулся с автомобилем в самом центре Москвы
«Мир обеспокоен»: в Совфеде высказались о позиции Трампа по Украине
Вырвавшийся из вольера волк обратил в бегство посетителей зоопарка
Сильнейшее за последние годы землетрясение обрушилось на Тайвань
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.