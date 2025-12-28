Если Россия подвергнется нападению, ответ будет сокрушительным, предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, «непонятливым» политикам в Европе важно периодически напоминать об этом. Глава ведомства напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил на эту тему публично.
Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно. <...> [Но] если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным, — заявил Лавров.
Министр также заявил, что на сегодняшний день главным препятствием на пути к миру является Европейский союз. Такой сдвиг произошел после смены администрации в США. По словам Лаврова, Брюссель активно готовится к войне с Россией и даже не скрывает этого.
Он добавил, что так называемая «партия войны» в Европе пока готова идти до конца в своих антироссийских идеях, и Москва это видит. Лавров также назвал сложным вопрос, прошли ли европейские лидеры «точку невозврата».