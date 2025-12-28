Лавров объяснил «непонятливым», чем закончится нападение на Россию Лавров предупредил, что ответ России на нападение будет сокрушительным

Если Россия подвергнется нападению, ответ будет сокрушительным, предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, «непонятливым» политикам в Европе важно периодически напоминать об этом. Глава ведомства напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил на эту тему публично.

Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно. <...> [Но] если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным, — заявил Лавров.

Министр также заявил, что на сегодняшний день главным препятствием на пути к миру является Европейский союз. Такой сдвиг произошел после смены администрации в США. По словам Лаврова, Брюссель активно готовится к войне с Россией и даже не скрывает этого.

Он добавил, что так называемая «партия войны» в Европе пока готова идти до конца в своих антироссийских идеях, и Москва это видит. Лавров также назвал сложным вопрос, прошли ли европейские лидеры «точку невозврата».