15 декабря 2025 в 12:15

Биллу и Хиллари Клинтон грозит тюрьма из-за Эпштейна

NYT: Билла и Хиллари Клинтон могут наказать за молчание по делу Эпштейна

Билл Клинтон и Хиллари Клинтон Билл Клинтон и Хиллари Клинтон Фото: IMAGO/Andreas Friedrichs/Global Look Press
Бывшего президента США Билла Клинтона и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон могут привлечь к ответственности за неуважение к конгрессу, если они откажутся давать показания по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета The New York Times. Председатель комитета Палаты представителей Джеймс Комер планирует вновь направить им повестки на этой неделе или в начале следующего года.

В случае отказа Клинтонов явиться на слушания республиканец угрожает начать соответствующее разбирательство. Максимальное наказание за подобное нарушение составляет год тюремного заключения и штраф в $100 тыс. (8 млн рублей), однако, как отмечает издание, далеко не каждый свидетель, проигнорировавший вызов, в итоге привлекается к ответственности.

Ранее члены надзорного комитета Палаты представителей США сообщили о появлении в деле финансиста новых 95 тыс. фотографий. По мнению парламентариев, эти материалы способны прояснить круг общения бизнесмена. Демократы в комитете заявили, что снимки извлечены из его личного архива и были созданы в принадлежавших ему владениях.

