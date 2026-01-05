Названа причина задержек на пункте пропуска между Россией и Китаем Задержки на пункте пропуска между Россией и КНР связаны с ростом пассажиропотока

На пограничном пункте пропуска между Россией и Китаем возникли задержки из-за технических проблем, вызванных резким увеличением числа пассажиров, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Харбине. Пункт пропуска Маньчжурия сейчас функционирует в обычном режиме.

По данным представителей властей Маньчжурии, проблема возникла по техническим причинам, связанным с резким ростом пассажиропотока, 4 января через пункт пропуска проследовало 3178 пассажиров на въезд в КНР и 2716 — на выезд из страны, — отметили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что на пограничном пункте в Маньчжурии скопилась очередь из 30 российских автобусов с туристами. Российская сторона не препятствует движению транспорта, но перед китайским терминалом возник затор. Туристы были вынуждены оставаться в автобусах. Китайская таможня работала выборочно, пропуская граждан Китая без проблем, а россияне ждали более 10 часов. Залы ожидания пустовали, а пассажиров не выпускали. К тому же ситуация усугублялась нехваткой воды и еды.