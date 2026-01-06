«Огромная мина»: Слуцкий об американском «праве сильного» в Венесуэле Слуцкий: США подложили мину мировому сообществу, заявив о праве сильного

Соединенные Штаты операцией в Венесуэле заявили о своем «праве сильного» и подложили мину под адекватные международные отношения, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram-канале. По его словам, Вашингтон игнорирует законную власть в латиноамериканской стране.

США публично и совершенно цинично провозгласили «право сильного», заложив огромную мину под систему цивилизованных международных отношений. <…> Вашингтон, по сути, на весь мир заявляет о введении американского диктата в Боливарианской Республике, — подчеркнул Слуцкий.

По словам парламентария, лидеры Евросоюза до сих пор твердо не озвучили позицию по ситуации в Венесуэле. Он также указал на двойные стандарты Запада, напомнив об отношении к украинскому кризису.

Ранее сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Николас Мадуро Герра — публично поддержал отца после захвата политика американскими властями. Со слезами на глазах он заявил, что ждет скорого его возвращения. Силовой захват президента Венесуэлы произошел 3 января по приказу главы Белого дома Дональда Трампа.