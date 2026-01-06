Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 15:15

«Пока ты не вернешься»: сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу

Сын Мадуро сквозь слезы публично поддержал отца

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (второй слева) Президент Венесуэлы Николас Мадуро (второй слева) Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Николас Мадуро Герра — публично поддержал отца после захвата политика американскими властями, сообщает Daily Mail. Со слезами на глазах он заявил, что ждет скорого его возвращения.

Папа, ты сделал всех нас в семье сильными людьми. Вот мы выполняем свой долг, пока ты не вернешься. Родина в хороших руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле, — подчеркнул Мадуро Герра.

Известно, что силовой захват президента Венесуэлы произошел 3 января по приказу главы Белого дома Дональда Трампа. Мадуро вместе с супругой Силией Флорес вывезли в Нью-Йорк, где политику предъявили обвинения в наркотерроризме.

Ранее представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз не признает легитимность исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, как и не признавал Мадуро. При этом она уточнила, что ЕС будет поддерживать с властями республики «ограниченные контакты».

Также европейские СМИ заявили, что за реакцией Евросоюза на операцию Соединенных Штатов в Венесуэле стоит страх перед американским президентом. Там обратили внимание, что ЕС вновь оказался вне игры в момент, определяющий расстановку сил на мировой арене.

