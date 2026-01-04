Атака США на Венесуэлу
Закусочный торт «Наполеон» с курицей и грибами — нежный вкус и 5 минут на сборку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Закусочный торт «Наполеон» с курицей и грибами — эффектная и сытная закуска для праздничного стола. Хрустящие коржи гармонично сочетаются с нежной куриной начинкой и ароматными грибами. Торт легко готовится и неизменно привлекает внимание гостей своим аппетитным видом и вкусом.

Для приготовления понадобятся: слоеное дрожжевое тесто (1 упаковка), 2 куриные голени, 100 г шампиньонов, 50 г репчатого лука, 80 г твердого сыра, 150 г майонеза, 50 г сметаны 25%, 2 зубчика чеснока, 15 г свежего укропа, 10 г сливочного масла, 2 ст. л. растительного масла, щепотка сухого чеснока, соль и перец по вкусу.

Раскатайте тесто и вырежьте два квадрата примерно 20×20 см. Выпекайте в духовке при 180°C 15 минут, остудите и разделите каждый квадрат пополам. Отварите куриную голень до готовности и охладите. Нарежьте лук и грибы, обжарьте в смеси сливочного и растительного масла с солью, перцем и сухим чесноком. Соберите начинку: нарезанная курица, грибы с луком, укроп и тертый сыр. Для соуса смешайте майонез со сметаной и измельченным чесноком, добавьте соль и перец. Соберите торт: корж, начинка, соус — повторите три раза. Обмажьте готовый торт соусом и посыпьте крошкой из коржей. Дайте торту настояться в холодильнике несколько часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
