Эффектный салат-кольцо «Морское чудо» с креветками и апельсином — готовится легко, выглядит роскошно

Этот изысканный салат станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Сочетание нежных креветок с сочными апельсинами создает неповторимую гармонию вкусов. Оригинальная форма кольца и аппетитный внешний вид покорят даже самых искушенных гостей.

Для приготовления вам понадобится: 300 г очищенных креветок, 2 крупных апельсина, 4 отварных яйца, 150 г листьев салата, 1 красный сладкий перец, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка горчицы, соль и перец по вкусу, зелень для украшения.

Креветки отварите в подсоленной воде 2–3 минуты, остудите. Апельсины очистите от пленок, разделите на дольки. Яйца натрите на крупной терке. Перец нарежьте тонкой соломкой. Листья салата порвите руками.

Для заправки смешайте оливковое масло с горчицей, солью и перцем. На плоское блюдо выложите ингредиенты слоями в форме кольца: сначала листья салата, затем креветки, апельсиновые дольки, яйца, перец. Каждый слой промазывайте заправкой. Сверху украсьте зеленью и цедрой апельсина. Подавайте сразу после приготовления, чтобы апельсины не успели выделить слишком много сока.

