Праздничный салат «Снежок»: смело готовьте на Рождество и другие праздники

Этот праздничный салат «Снежок» можно смело готовить на Рождество и другие праздники. Это простое и беспроигрышное блюдо.

Вкус получается нежным, сбалансированным и очень свежим: курица и сыр дают сытность, кукуруза — сладость, огурец — сочность и хруст, а яичные слои добавляют сливочность.

Вам понадобится: 300 г куриного филе, 1 банка консервированной кукурузы, 150 г твердого сыра, 1 свежий огурец, 3 яйца, майонез, соль по вкусу. Тертые желтки и белки подготовьте отдельно. Курицу и огурцы нарежьте мелким кубиком, сыр – натрите. Салат собираем слоями, промазывая каждый, кроме последнего, майонезом. Первый слой: куриное филе. Второй слой: консервированная кукуруза. Третий слой: тертый сыр. Четвертый слой: нарезанный свежий огурец. Пятый слой: тертые желтки. Шестой, завершающий слой: обильно покройте салат тертыми белками, создавая эффект снежной шапки. Дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа для пропитки.

