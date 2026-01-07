Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 06:20

Творог + шоколад = чудо! Готовлю шоколадный плавленый сыр. Идеальная намазка для тостов и основа для чизкейка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт превращает обычный творог в изысканный десертный спред, достойный лучших сырных тарелок. Шоколад и масло облагораживают творожную основу, а сода с лимонной кислотой создают ту самую нежную пластичную текстуру плавленого сыра, которая так приятно намазывается на теплый хлеб.

Творог (1 кг, 9% жирности) протираю через сито или измельчаю блендером до максимально гладкой, пастообразной консистенции. Шоколад (300 г, молочный или темный) и сливочное масло (200 г) ломаю на кусочки и растапливаю на водяной бане или в микроволновке, помешивая. В большую жаропрочную миску (для водяной бани) выкладываю творог, растопленную шоколадно-масляную смесь, яйца (4 шт.), сахар (1 ч. л.), соль (2 ч. л.), лимонную кислоту (1 ч. л.) и соду (2 ч. л.). Все тщательно перемешиваю венчиком до однородности. Миску ставлю на кастрюлю с кипящей водой (водяная баня) так, чтобы дно миски не касалось воды. На медленном огне, постоянно помешивая лопаткой, прогреваю массу 10–15 минут. Она станет горячей, очень гладкой, глянцевой и начнет слегка пузыриться по краям. Снимаю с водяной бани. Еще раз хорошо перемешиваю. Горячую массу разливаю по небольшим силиконовым формочкам, креманкам или в одну большую форму, застеленную пищевой пленкой. Даю полностью остыть при комнатной температуре, затем убираю в холодильник на несколько часов до полного застывания. Храню в холодильнике. Подаю как холодную намазку на тосты, печенье или крекеры.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

еда
рецепты
десерты
творог
