Рассекреченные документы США раскрыли позицию Буша-младшего по России Буш-младший в 2001 году призывал Путина преобразовать отношения США и России

Экс-президент США Джордж Буш-младший в 2001 году призывал президента России Владимира Путина отказаться от наследия холодной войны и полностью преобразовать отношения двух стран, следует из обнародованных материалов Архива по национальной безопасности (National Security Archive) при Университете имени Джорджа Вашингтона. Это предложение было озвучено на двусторонней встрече в Шанхае.

Нам необходимо избавиться от всех пережитков холодной войны. Я говорил им (представителям своего окружения. — NEWS.ru), что мы могли бы полностью преобразовать [российско-американские] отношения. Нам нужно думать о всеобъемлющей рамочной конструкции, — говорится в материале.

Ранее архив национальной безопасности США рассекретил полные стенограммы личных разговоров Путина и Буша-младшего с 2001 по 2008 год. Как говорится в публикации на сайте ведомства, расшифровки показывают эволюцию отношений между главами государств — от личного доверия до серьезных геополитических разногласий.