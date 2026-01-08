Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 06:41

Рассекреченные документы США раскрыли позицию Буша-младшего по России

Буш-младший в 2001 году призывал Путина преобразовать отношения США и России

Фото: kremlin.ru
Экс-президент США Джордж Буш-младший в 2001 году призывал президента России Владимира Путина отказаться от наследия холодной войны и полностью преобразовать отношения двух стран, следует из обнародованных материалов Архива по национальной безопасности (National Security Archive) при Университете имени Джорджа Вашингтона. Это предложение было озвучено на двусторонней встрече в Шанхае.

Нам необходимо избавиться от всех пережитков холодной войны. Я говорил им (представителям своего окружения. — NEWS.ru), что мы могли бы полностью преобразовать [российско-американские] отношения. Нам нужно думать о всеобъемлющей рамочной конструкции, — говорится в материале.

Ранее архив национальной безопасности США рассекретил полные стенограммы личных разговоров Путина и Буша-младшего с 2001 по 2008 год. Как говорится в публикации на сайте ведомства, расшифровки показывают эволюцию отношений между главами государств — от личного доверия до серьезных геополитических разногласий.

Джордж Буш-младший
Владимир Путин
Россия
США
