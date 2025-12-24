США рассекретили полные стенограммы личных бесед Путина с Бушем-младшим

Архив национальной безопасности США рассекретил полные стенограммы личных разговоров президента России Владимира Путина и экс-президента США Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2008 год. Как говорится в публикации на сайте ведомства, расшифровки показывают эволюцию отношений между главами государств — от личного доверия до серьезных геополитических разногласий.

Вы тот тип парня, которого я хотел бы видеть рядом с собой в окопе, — сказал Буш российскому лидеру в 2001 году.

Несмотря на такой дружеский тон, российский президент сразу обозначил главную проблему — расширение НАТО на восток. Он подчеркнул, что присоединение стран бывшего соцлагеря — повод для серьезной обеспокоенности Кремля.

В 2005 году, после «оранжевой революции» на Украине, диалог стал более сложным, но сохранял рабочий характер. Буш интересовался возможностью «стратегического диалога» по вопросу американского присутствия в странах СНГ, в то время как Путин убеждал его в исключительно мирном характере ядерного сотрудничества России с Ираном.

Поворотной точкой стала встреча в Сочи 6 апреля 2008 года, состоявшаяся после знаковой Мюнхенской речи Путина и саммита НАТО в Бухаресте. На ней российский лидер детально разъяснил, почему вступление Украины и Грузии в альянс является для России неприемлемым.

Украина — очень сложное государство. Это не страна, появившаяся естественным путем. Это искусственное государство, созданное еще в советские времена, — заявил Путин.

Ранее рассекреченных архивов американского правительства нашли информацию, что Путин в ходе встречи с американским коллегой Джорджем Бушем в 2008 году предсказал раскол Украины из-за вступления в НАТО. Российский лидер тогда указывал на наличие в стране прозападной и пророссийской частей населения.

Он указал, что восприятие НАТО как враждебной организации значительной частью украинцев создает прямые военные угрозы для России, на которые Москва будет вынуждена реагировать. Буш, в свою очередь, высоко оценил откровенность российского коллеги, но выразил опасение, что их преемники не смогут поддерживать столь же прямой и открытый диалог.