Такер Карлсон рассказал, когда будет покончено с НАТО

Консервативный американский журналист Такер Карлсон заявил в социальной сети Х, что с НАТО будет покончено, как только США заберут себе Гренландию. Он напомнил, что Гренландия принадлежит другому члену НАТО, поэтому организация, по сути, потеряет смысл.
С НАТО будет покончено, как только Соединенные Штаты заберут Гренландию, которая принадлежит другому члену НАТО. Какое тогда будет основание для сохранения НАТО? — сказал он.
Журналист отметил, что все иллюзии относительно Североатлантического альянса рассеялись за последние дни. Пора задуматься о том, что делать дальше, считает он.
Ранее аналитики британской газеты The Times заявили, что президент США Дональд Трамп может добиться присоединения Гренландии четырьмя способами. По их словам, первый способ заключается в вооруженном вторжении американских солдат на остров.
До этого госсекретарь США Марко Рубио заверил американских законодателей, что администрация Трампа рассматривает покупку Гренландии как приоритет, а не военное вторжение. По словам политика, звучащие из Белого дома угрозы не означают неизбежной силовой операции.