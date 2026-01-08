«Движемся в этом направлении»: Карлсон предрек миру новую войну Карлсон: решение увеличить оборонный бюджет США говорит о подготовке к войне

Решение президента США Дональда Трампа увеличить оборонный бюджет страны до $1,5 трлн (117,3 трлн рублей) говорит о том, что Вашингтон готовится к новой мировой войне, заявил журналист Такер Карлсон в социальной сети X. По его словам, других причин происходящего он не видит.

Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне. <...> Очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне, — отметил Карлсон.

Журналист подчеркнул, что все признаки указывают на «очень скорое» начало в мире «большой войны». При этом Карлсон выразил надежду на то, что этого не случится.

Ранее Трамп заявил, что военный бюджет Соединенных Штатов на 2027 год должен составить не $1 трлн, а $1,5 трлн. Он объяснил такое решение необходимостью обеспечить безопасность страны в «тревожные времена» и создать «армию мечты».

До этого стало известно, что глава Белого дома распорядился о выходе США из 66 международных организаций, поскольку «это больше не служит американским интересам». Под действие распоряжения подпадает 31 организация в системе ООН и 35 вне ее. Все федеральные ведомства обязаны прекратить свое участие и финансирование этих структур.