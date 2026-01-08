Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 07:53

«Движемся в этом направлении»: Карлсон предрек миру новую войну

Карлсон: решение увеличить оборонный бюджет США говорит о подготовке к войне

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: Ron Sachs/Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Решение президента США Дональда Трампа увеличить оборонный бюджет страны до $1,5 трлн (117,3 трлн рублей) говорит о том, что Вашингтон готовится к новой мировой войне, заявил журналист Такер Карлсон в социальной сети X. По его словам, других причин происходящего он не видит.

Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне. <...> Очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне, — отметил Карлсон.

Журналист подчеркнул, что все признаки указывают на «очень скорое» начало в мире «большой войны». При этом Карлсон выразил надежду на то, что этого не случится.

Ранее Трамп заявил, что военный бюджет Соединенных Штатов на 2027 год должен составить не $1 трлн, а $1,5 трлн. Он объяснил такое решение необходимостью обеспечить безопасность страны в «тревожные времена» и создать «армию мечты».

До этого стало известно, что глава Белого дома распорядился о выходе США из 66 международных организаций, поскольку «это больше не служит американским интересам». Под действие распоряжения подпадает 31 организация в системе ООН и 35 вне ее. Все федеральные ведомства обязаны прекратить свое участие и финансирование этих структур.

США
Дональд Трамп
Такер Карлсон
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция раскрыла, чем обернулась стрельба возле похоронной процессии
Россияне охладели к отечественным курортам
Названы основные ошибки новичков при инвестировании
Служащие ICE застрелили пытавшуюся скрыться женщину в Миннеаполисе
В США начался стихийный митинг из-за убийства в Миннеаполисе
США обвинили Данию в неспособности защитить Гренландию
Камбоджа экстрадировала в Китай подозреваемого в онлайн-мошенничестве
США нашли способ обвалить цены на нефть
«Не сможем выжить»: Карлсон объяснил, почему США необходим союз с Россией
Такер Карлсон раскрыл, о чем говорит увеличение военного бюджета США
Поминальная свеча стала причиной пожара в Иркутске
«Мистер голкипер»: скончался знаменитый рекордсмен НХЛ
Худеем вкусно: рецепт нежного супа из брокколи — готовим за 20 минут
Власти рассказали о судьбе известного слона-убийцы
«Немыслимое»: на Западе раскрыли детали антироссийского проекта
Утильсбор, штрафстоянки, детское кресло: изменения для водителей в 2026-м
Такер Карлсон рассказал, когда будет покончено с НАТО
США назвали захваченный ими танкер «Маринера» фальшивым
«Движемся в этом направлении»: Карлсон предрек миру новую войну
Минпромторг назвал возможную дату появления в магазинах «российских полок»
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.