08 января 2026 в 07:39

Минпромторг назвал возможную дату появления в магазинах «российских полок»

Алиханов: закон о российской полке может вступить в силу уже в 2026 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Принятие закона о «российской полке», который введет минимальные квоты на размещение отечественных товаров в торговых сетях, планируется в 2026 году, заявил в беседе с ТАСС глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, в настоящий момент проект проходит обязательную оценку регулирующего воздействия, и лишь после этого будет внесен в правительство РФ.

Ожидаем, что инициатива вступит в силу в этом году, — подчеркнул министр.

Суть законопроекта заключается в прямой поддержке местных производителей и улучшении их рыночных позиций. Для этого розничным операторам будет предписано выделять под товары российского происхождения лучшие места на физических полках. Параллельно с этим маркетплейсам придется модифицировать свои системы, чтобы при поиске покупателем алгоритмы отдавали приоритет предложениям отечественных компаний.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах появятся «уголки правильного питания». Власти ожидают, что эти меры помогут сформировать у людей устойчивый спрос на более здоровые продукты. Реализация инициатив рассчитана на 2026–2030 годы. Ответственными назначены Минпромторг, Минсельхоз и Роспотребнадзор.

