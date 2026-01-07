Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 17:34

Россиян в супермаркетах будут «ставить в угол» для ЗОЖа

В российских супермаркетах появятся уголки здорового питания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В российских магазинах появятся «уголки правильного питания», следует из плана правительства. Власти ожидают, что эти меры помогут сформировать у людей устойчивый спрос на более здоровые продукты. Реализация инициатив рассчитана на 2026–2030 годы, передает ТАСС.

Документ предусматривает стимулирование ретейлеров к увеличению ассортимента полезной пищи и информированию покупателей о составе товаров. Питание должно содержать правильные белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

Ответственными назначены Минпромторг, Минсельхоз, Роспотребнадзор, региональные власти и сами магазины. Они будут отчитываться о выполнении плана перед кабмином.

Ранее стало известно, что Росстандарт планирует в 2026 году утвердить новые ГОСТы на плоды боярышника и шиповника, продукты пчеловодства и ряд злаковых. В этот перечень также войдут стандарты на диетические пшеничные и ржаные отруби и амарантовую крупу.

Росстандарт также хочет в текущем году утвердить стандарты на молочные ингредиенты для детского и специализированного питания. Речь идет о сухих изолятах сывороточного белка, гидролизатах молочных белков, концентрате мицеллярного казеина.

