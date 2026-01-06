Качество ингредиентов для детского питания попало под прицел Росстандарта Росстандарт хочет утвердить ГОСТы на молочные ингредиенты для детского питания

Росстандарт хочет в текущем году утвердить стандарты на молочные ингредиенты для детского и специализированного питания, заявил глава ведомства Антон Шалаев. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о сухих изолятах сывороточного белка, гидролизатах молочных белков, концентрате мицеллярного казеина.

В 2026 году планируем к утверждению ряд стандартов на молочные ингредиенты для производства детского и специализированного питания — сухие изоляты сывороточного белка, гидролизаты молочных белков, концентрат мицеллярного казеина, разрабатываемых для установления единых требований к важнейшим компонентам детского питания и методов их контроля, — отметил он.

Ранее Шалаев заявил, что национальные стандарты остаются одним из основных инструментов борьбы с контрафактной продукцией. По его словам, единые требования к товарам не позволяют подделывать продукцию только за счет внешнего оформления. Шалаев объяснил, что контрафакт почти всегда пытается скрыть состав, происхождение и характеристики товара, тогда как ГОСТы задают точные параметры сырья, методы контроля и требования к безопасности.