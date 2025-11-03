Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 11:00

Завтрак из четырех ингредиентов! Ленивые картофельные кныши. Макаю в сметану — объедение!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что для вкусной выпечки нужны десятки ингредиентов и много времени, вы ошибаетесь! Эти кныши с картошкой стали моим спасением, когда хочется чего-то душевного и простого. Всего четыре продукта — а получаются такие нежные, ароматные пирожки, что тают во рту! Хрустящее слоеное тесто с золотистой корочкой и сочная картофельная начинка с поджаренным луком — это та самая вкусная ностальгия из детства. И ведь готовятся они элементарно, справится даже тот, кто никогда не пек.

Вам понадобится: 500 г отварного картофеля, 1 головка репчатого лука, 500 г бездрожжевого слоеного теста, 1 яичный желток для смазки, соль, перец по вкусу. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. Картофель разомните в пюре, смешайте с луком, посолите, поперчите. Тесто раскатайте в пласт толщиной около 5 мм, разрежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите картофельную начинку, защипните края, формируя продолговатые пирожки. Выложите на противень с пергаментом, смажьте желтком для румяной корочки. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте теплыми со сметаной или просто так — они хороши в любом виде!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Семья подсела на этот завтрак. Картофельные картопляники. Хрустящие украинские зразы с мясной серединкой
Общество
Семья подсела на этот завтрак. Картофельные картопляники. Хрустящие украинские зразы с мясной серединкой
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница
Общество
Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Семья и жизнь
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Кондитеры пожаловались на инфляцию
Экономика
Кондитеры пожаловались на инфляцию
Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Картофельные кулечки с грибами — просто и очень вкусно
Общество
Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Картофельные кулечки с грибами — просто и очень вкусно
рецепты
ингредиенты
завтраки
картофель
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оплата парковки в Воронеже: инструкция для автолюбителей
В Вологде появился памятник Ивану Грозному
«Шло не очень»: Боярский поделился неудачами в начале актерского пути
Ужин в одной сковороде! Курица с лимоном и гарниром за полчаса
Водители электрокаров получили первые штрафы за проезд по Крымском мосту
ВС России «вонзили» гиперзвуковые ракеты в авиабазы ВСУ
Парижские катакомбы закрыли на ремонт
«Не стремлюсь к успеху»: Клуни раскрыл, почему ставит точку в карьере
С удовольствием съедят даже дети! Цветная капуста с яйцом на сковороде
Паштет из фасоли и грибов — вкуснее мясного и в два раза полезнее и проще
Медведев раскрыл астрономическую сумму, которую Запад передал Украине
В СВОП отреагировали на готовность Сербии продавать ЕС оружие для Украины
Королевская семья Британии: последние новости, плохие воспоминания Миддлтон
В Госдуме допустили введение нового запрета
Открылись интересные факты о биографии блогера-должницы
Украинец совершил «прыжок веры» с крыши и спасся от работников ТЦК
Медведев ввел формулу «ККК» для Киева, сравнив с кровожаднейшим кланом США
«Тем страшнее будет конец»: Медведев сделал громкое предупреждение Украине
На МКАД водитель легковушки потерял управление и влетел в бетонный блок
«Не будь лапшой»: дочь Заворотнюк с юмором поздравила своего сына
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.