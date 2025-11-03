Завтрак из четырех ингредиентов! Ленивые картофельные кныши. Макаю в сметану — объедение!

Если вы думаете, что для вкусной выпечки нужны десятки ингредиентов и много времени, вы ошибаетесь! Эти кныши с картошкой стали моим спасением, когда хочется чего-то душевного и простого. Всего четыре продукта — а получаются такие нежные, ароматные пирожки, что тают во рту! Хрустящее слоеное тесто с золотистой корочкой и сочная картофельная начинка с поджаренным луком — это та самая вкусная ностальгия из детства. И ведь готовятся они элементарно, справится даже тот, кто никогда не пек.

Вам понадобится: 500 г отварного картофеля, 1 головка репчатого лука, 500 г бездрожжевого слоеного теста, 1 яичный желток для смазки, соль, перец по вкусу. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. Картофель разомните в пюре, смешайте с луком, посолите, поперчите. Тесто раскатайте в пласт толщиной около 5 мм, разрежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите картофельную начинку, защипните края, формируя продолговатые пирожки. Выложите на противень с пергаментом, смажьте желтком для румяной корочки. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте теплыми со сметаной или просто так — они хороши в любом виде!

