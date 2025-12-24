Фигурист Чиризано рассказал о жизни и тренировках в России Фигурист Чиризано признался, что рад тренироваться в России

Фигурист Дарио Чиризано рассказал, что несколько лет назад планировал уехать и строить карьеру в Италии. Но, по словам спортсмена, тогда ему не удалось сменить спортивное гражданство. В беседе с «МК в Питере» он признался, что рад данному факту.

Только обстоятельства сложились так, что смена спортивного гражданства оказалась невозможна. Этому обстоятельству очень рад. Прекрасно жить и тренироваться в России! Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем представлять нашу страну на международных соревнованиях, — рассказал Чиризано.

Фигурист отметил, что в душе считает себя петербуржцем. По его словам, он почти не помнит период своей жизни в Италии и не претендует на «звание» итальянца.

