Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 14:31

Фигурист Чиризано рассказал о жизни и тренировках в России

Фигурист Чиризано признался, что рад тренироваться в России

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Фигурист Дарио Чиризано рассказал, что несколько лет назад планировал уехать и строить карьеру в Италии. Но, по словам спортсмена, тогда ему не удалось сменить спортивное гражданство. В беседе с «МК в Питере» он признался, что рад данному факту.

Только обстоятельства сложились так, что смена спортивного гражданства оказалась невозможна. Этому обстоятельству очень рад. Прекрасно жить и тренироваться в России! Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем представлять нашу страну на международных соревнованиях, — рассказал Чиризано.

Фигурист отметил, что в душе считает себя петербуржцем. По его словам, он почти не помнит период своей жизни в Италии и не претендует на «звание» итальянца.

Ранее сообщалось, что фигурист Александр Галлямов демонстративно снял с себя серебряную медаль во время традиционного круга почета на чемпионате России. Он вместе с Анастасией Мишиной с результатом 223,63 балла занял второе место, уступив золото Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые набрали 224,29 балла.

фигуристы
Россия
Италия
тренировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двери троллейбуса зажали голову ребенка
«Мы знаем правду»: депутат о тайном присутствии французов в Донбассе
Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса
Исполнителю теракта против генерала Кириллова запросили пожизненный срок
«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана
Собянин раскрыл объем дефицита трудовых ресурсов в Москве
Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»
Как выбрать идеальные полотенца: плотность, ворс, материалы
Собянин раскрыл, сколько москвичей заключают контракты на военную службу
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Волочкова призналась в алкоголизме? Зачем она пришла в рехаб-шоу
Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву
Грузовик въехал в трап в аэропорту Пулково
Мошенники выманили у курянина деньги и отправили его поджигать бензовоз
Собянин заявил о начале тестирования беспилотных технологий в метро Москвы
В Кремле не подтвердили контакты Путина и Трампа
Сталкеров наконец осадят? Что известно о законопроекте, охранный ордер
Эксперт по роботам рассказал, что тормозит развитие отрасли
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.