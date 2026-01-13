Канада призвала граждан страны покинуть Иран

Гражданам Канады следует в кратчайшие сроки покинуть Иран, где происходят беспорядки, говорится в сообщении официального аккаунта Х правительства Канады с советами для путешествующих граждан. Там подчеркнули, что для пересечения границ Армении и Турции канадцам визы не требуются.

Канадцам, находящимся в Иране, следует покинуть страну немедленно, если это безопасно. Сухопутное пересечение границы из страны возможно через Армению и Турцию. Владельцам канадских паспортов для въезда в обе страны виза не требуется, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Исламская Республика стремится к свободе. Штаты, по словам главы Белого дома, готовы оказать в этом помощь, однако он не уточнил, каким образом это будет сделано.

Позже политолог-американист Константин Блохин заявил, что США могут организовать в Иране цветную революцию вместо военной интервенции. По его мнению, Вашингтон не решится на военное вмешательство в политику Тегерана из-за высоких рисков.