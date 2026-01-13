Стало известно, почему Долина не платит налоги за свой дом в Подмосковье Адвокат Власова: Долина не оформила владение домом и не платит за него налоги

Певица Лариса Долина много лет якобы не платит налоги за один из своих особняков в Подмосковье, написал Telegram-канал «Звездач». Адвокат Ольга Власова объяснила, что уклоняться от выплат ей позволяет юридическая лазейка.

По версии канала, у артистки в поселке Славино есть два дома. Второй, площадью 660 квадратных метров, был построен в 2011 году, но так и не был оформлен в собственность. Именно это позволило владелице избегать имущественного налога все эти годы.

Власова, комментируя ситуацию, пояснила, что закон не устанавливает жестких сроков для регистрации недвижимости. Однако это не дает абсолютной гарантии.

При проверке легко могут установить, что де-факто дом был построен в 2011-м и Долина им пользовалась с того самого года, доказать обратное ей будет сложно. За имущество, которое существует и может приносить прибыль, владельцу могут начислить налог, — рассказала юрист.

Ранее активист Глеб Рыськов заявил, что не готов пожалеть Долину, так как она нарушает права других людей, хотя по закону все должны находиться в равном положении. Он добавил, что как верующий человек может только помолиться, чтобы жизнь артистки наладилась.