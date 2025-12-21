Осудивший результаты чемпионата России фигурист снял с себя медаль Фигурист Галлямов снял с себя медаль во время круга почета на ЧР из-за протеста

Фигурист Александр Галлямов демонстративно снял с себя серебряную медаль во время традиционного круга почета на чемпионате России, сообщает РИА Новости с ледовой арены в Санкт-Петербурге. Он вместе с Анастасией Мишиной с результатом 223,63 балла занял второе место, уступив золото Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые набрали 224,29 балла.

Церемония награждения парного катания состоялась в воскресенье, 21 декабря. После завершения соревнований Галлямов отказался давать комментарии журналистам на пресс-конференции.

Позже в своем Telegram-канале он написал, что у него нет желания комментировать турнир, назвав происходящее на нем «полным абсурдом». Также фигурист допустил возможность завершения профессиональной карьеры.

Во время церемонии награждения спортсмен продолжил демонстрировать свое несогласие с результатами. Не дожидаясь окончания круга почета, Галлямов снял серебряную медаль и положил ее в задний карман брюк, после чего вместе с партнершей покинул лед.

Галлямову 26 лет, в паре с Мишиной он является действующим чемпионом мира и Европы. Кроме того, в 2022 году он стал двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.

Ранее стало известно. что Галлямов назвал журналистку «больной на всю голову» за звонок ранним утром на следующий день после произвольной программы на чемпионате России. Спортсмен счел подлостью ее поступок и допустил публикацию номера телефона.