Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 23:08

Осудивший результаты чемпионата России фигурист снял с себя медаль

Фигурист Галлямов снял с себя медаль во время круга почета на ЧР из-за протеста

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Chen Jianli/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Фигурист Александр Галлямов демонстративно снял с себя серебряную медаль во время традиционного круга почета на чемпионате России, сообщает РИА Новости с ледовой арены в Санкт-Петербурге. Он вместе с Анастасией Мишиной с результатом 223,63 балла занял второе место, уступив золото Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые набрали 224,29 балла.

Церемония награждения парного катания состоялась в воскресенье, 21 декабря. После завершения соревнований Галлямов отказался давать комментарии журналистам на пресс-конференции.

Позже в своем Telegram-канале он написал, что у него нет желания комментировать турнир, назвав происходящее на нем «полным абсурдом». Также фигурист допустил возможность завершения профессиональной карьеры.

Во время церемонии награждения спортсмен продолжил демонстрировать свое несогласие с результатами. Не дожидаясь окончания круга почета, Галлямов снял серебряную медаль и положил ее в задний карман брюк, после чего вместе с партнершей покинул лед.

Галлямову 26 лет, в паре с Мишиной он является действующим чемпионом мира и Европы. Кроме того, в 2022 году он стал двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.

Ранее стало известно. что Галлямов назвал журналистку «больной на всю голову» за звонок ранним утром на следующий день после произвольной программы на чемпионате России. Спортсмен счел подлостью ее поступок и допустил публикацию номера телефона.

Александр Галлямов
медали
чемпионаты
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Краснодарском крае
Стали известны нюансы переговоров США и Украины в Майами
«Не смогли»: Дмитриев оценил давление разжигателей войны на саммит в Майами
Осудивший результаты чемпионата России фигурист снял с себя медаль
Фаза Луны сегодня, 22 декабря: идем в церковь, на рыбалку или в архив
Решившая заменить Зарубина девочка познакомится с Путиным
Гороскоп 22 декабря: инвестируем, покупаем недвижимость, делаем карьеру
Очередной нефтяной танкер перехвачен у Венесуэлы
Европейский лидер указал на единственный путь урегулирования на Украине
В Анапе задержали Деда Мороза
Как не отравиться прошлогодним оливье: сколько можно хранить салаты?
Киселев выделил фразу, достойную звания «Мем года»
Характеристика и даты рождения знака зодиака Скорпион — короля мстителей
Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Характеристика и даты рождения знака зодиака Водолей – уникальный идеалист
Характеристика и даты рождения знака зодиака Телец — настойчивого трудяги
Характеристика и даты рождения знака зодиака Овен — энергичного лидера
Характеристика и даты рождения знака зодиака Козерог — настырного умника
Характеристика и даты рождения знака зодиака Весы
Один из аэропортов Краснодарского края прекратил работу
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.