22 декабря 2025 в 12:06

«Призыв к травле»: депутат об отказе Галлямова извиняться перед журналистом

Депутат Иванов осудил фигуриста Галлямова за отказ извиняться перед журналисткой

Александр Галлямов Александр Галлямов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Фигурист Александр Галлямов поступил некорректно, не принеся извинений журналистке за свои резкие высказывания, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, спорт не должен превращаться в арену для скандалов и травли.

Спорт высших достижений — это не только медали и результаты, но и большая общественная ответственность. Каждый, кто добивается успеха на национальной или мировой арене, становится лицом страны, и его поведение, особенно на публике, должно соответствовать высоким моральным принципам, которые мы исповедуем. К сожалению, ситуация, сложившаяся вокруг Александра Галлямова, демонстрирует серьезный провал в этой области. Недопустимо, когда человек, которого многие считают образцом для подражания, в ответ на рабочий звонок позволяет себе оскорбительные выражения и угрозы, тем более в адрес женщины, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что, несмотря на справедливую критику и осознание служебного характера звонка, спортсмен не смог найти в себе силы для публичных извинений. По мнению Иванова, это свидетельствует о глубокой незрелости и непонимании своей ответственности перед обществом. Депутат также указал, что упорство в такой ситуации только усиливает конфликт и провоцирует агрессию среди его сторонников, что сейчас проявляется в виде продолжающихся нападок на журналистку.

Мы должны понимать, что журналистика — это такой же труд, часто связанный с необходимостью оперативно получать информацию. Предложение обнародовать личные данные сотрудницы средств массовой информации — это не просто безрассудный поступок, это прямой призыв к травле, который противоречит всем нормам человеческой этики и правовым основам нашего государства. Мне журналисты тоже часто звонят утром. Я никого не посылаю, — добавил Иванов.

Он призвал Галлямова немедленно отказаться от планов по распространению личных данных журналистки и публично извиниться. По словам депутата, важно завершить этот неприятный инцидент, остановить поток ненависти и продемонстрировать молодежи, что признание ошибки — это правильный путь.

Ранее сообщалось, что Галлямов отказался публично извиняться перед продюсером телеканала «78», которую назвал «больной на голову». Вместо этого он предложил встретиться лично и, возможно, дать интервью журналистке.

