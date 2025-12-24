Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 23:25

«Вести себя по-мужски»: Галлямову дали совет после скандального поведения

Сихарулидзе призвал Галлямова вести себя по-мужски после поражения

Александр Галлямов Александр Галлямов Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Глава Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе призвал олимпийского призера Александра Галлямова вести себя «по-мужски» после поражения, передает РИА Новости. По его словам, реакция спортсмена на второе место оказалась для него неожиданной.

Реакция Александра Галлямова на второе место на чемпионате России для меня была удивительной. <…> Думаю, что, поостыв, он задумается о своих словах и будет вести себя по-мужски. Дал бы ему такой совет даже не в качестве президента федерации, а именно как опытный человек, в карьере которого были не только победы, но и поражения, — заявил глава ФФККР.

По мнению Сихарулидзе, спортсмену следует проявить выдержку и переосмыслить свои слова. Сихарулидзе подчеркнул, что дал этот совет не только как руководитель федерации, но и как опытный человек.

Ранее Галлямов демонстративно снял с себя серебряную медаль во время традиционного круга почета на чемпионате России, который прошел в день звонка. Он с Анастасией Мишиной с результатом 223,63 балла занял второе место, уступив золото Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые набрали 224,29 балла.

До этого заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала дураком и скотиной бывшего российского фигуриста Ивана Десятова, которого пожизненно отстранили от соревнований после обвинений в сексуальном насилии. По ее словам, теперь спортсмен «будет выступать в тюрьме».

фигуристы
скандалы
ФФККР
Александр Галлямов
