«Можем сделать это вживую»: угрожавший журналистке Галлямов не смягчил тона Оскорбивший журналистку фигурист Галлямов отказался от извинений за угрозы

Чемпион мира и Европы в парном фигурном катании Александр Галлямов отказался от публичных извинений перед продюсером телеканала «78», которую он назвал «больной на голову», сообщили в редакции. Спортсмен допустил личную встречу с журналисткой и интервью «вживую».

Надо тоже думать головой, когда звонят. <...> Это же не мои проблемы. Я человек не злопамятный, — сказал Галлямов.

Накануне, 21 декабря, фигурист назвал журналистку «больной на всю голову» за звонок ранним утром на следующий день после произвольной программы на чемпионате России. Галлямов счел подлостью поступок и допустил публикацию ее номера телефона.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя ситуацию с Галлямовым, выразил надежду, что фигурист сожалеет о своем поступке. Парламентарий допустил, что спортсмен был очень уставшим после выступления на чемпионате России.

Галлямов демонстративно снял с себя серебряную медаль во время традиционного круга почета на чемпионате России, который прошел в день звонка. Он с Анастасией Мишиной с результатом 223,63 балла занял второе место, уступив золото Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые набрали 224,29 балла.